Od ureda do špice: Mokasinke koje će obilježiti jesensku sezonu

Mokasinke su bezvremenski klasik koji ne izlazi iz mode, a s dolaskom svježijih dana ponovno ih vraćamo u svakodnevne kombinacije. Prvi jesenski modeli već su stigli u high street ponudu, a mi izdvajamo favorite

Mokasinke su jedan od onih modnih klasika kojima se uvijek iznova vraćamo. Bez obzira na trendove koji se mijenjaju iz sezone u sezonu, njihova popularnost ne prolazi, a čim stignu svježiji dani, ponovno ih rado uvrštavamo u svakodnevne kombinacije.

Njihova najveća prednost je što se lako stiliziraju i mogu se nositi u različitim prilikama. Jednako dobro izgledaju uz traperice i ležernije komade, ali i uz elegantne hlače, suknje ili haljine. Upravo zato lako pronalaze mjesto u različitim stilovima – od minimalističkog i klasičnog do nešto opuštenijeg looka. Osim toga, odličan su izbor za poslovne kombinacije jer outfitu daju dozu elegancije, a istovremeno su dovoljno praktične za cijeli dan.

Za nadolazeću sezonu prvi modeli već su stigli u high street ponudu. Među njima se ističu bezvremenske crne mokasinke čistih linija, ali i nešto mekše i opuštenije verzije od brušene kože koje će se posebno svidjeti ljubiteljicama boho estetike. Tu su i klasični modeli u smeđim i bež nijansama koji će se lako uklopiti u jesensku garderobu.

Ako već razmišljate o tome koji će komadi obilježiti vaše prve jesenske kombinacije, upravo su mokasinke idealan dodatak jesenskoj garderobi, a izbor u high street trgovinama uistinu je raznolik. Od potpuno minimalističkih modela koji će pristajati gotovo svemu do trendi verzija koje će i najjednostavnijem outfitu dati zanimljiv zaokret – mokasinke ponovno potvrđuju zašto su jedan od najpoželjnijih jesenskih klasika. Naše favorite za ovu jesen izdvajamo u nastavku.

Mango - 79,99 €

Mango - 59,99 €

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 125 €

Stradivarius - 39,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 39,95 €

H&M - 69,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 79,99 €

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