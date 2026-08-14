11 savršenih: Prugaste košulje su klasik koji uvijek vrijedi imati u ormaru

Kraj ljeta idealno je vrijeme za modne klasike koje možemo nositi i tijekom prijelaznog razdoblja. Među njima posebno mjesto zauzima prugasta košulja – svestrani komad koji ne podliježe trendovima, lako se kombinira i jednako dobro funkcionira u ležernim i poslovnim izdanjima

Kraj ljeta i početak prijelaznog razdoblja idealno su vrijeme za komade koje možemo nositi na različite načine, a prugasta košulja definitivno je jedan od njih. Riječ je o bezvremenskom klasiku koji ne podliježe prolaznim trendovima, a zahvaljujući jednostavnom dizajnu lako se uklapa u gotovo svaki ormar.

Njezina najveća prednost je svestranost. Prugastu košulju možete nositi uz omiljene traperice i tenisice za ležerne svakodnevne kombinacije, ali i uz elegantne hlače kada želite postići dotjeraniji izgled za posao ili formalnije prilike. Jednako dobro funkcionira i tijekom toplih dana – primjerice, prebačena preko kupaćeg kostima može biti odličan izbor za plažu.

Iako je posebno praktična u prijelaznom razdoblju, prugasta košulja može se nositi tijekom cijele godine. Ljeti će biti lagan i prozračan sloj, dok će u jesenskim kombinacijama sjajno izgledati i ispod pulovera ili uz blejzer. Upravo zbog toga jedan je od onih komada koje je uvijek dobro imati u ormaru.

Ako ste u potrazi za novim modelom za kraj ljeta i nadolazeću sezonu, donosimo 11 favorita iz aktualne high street ponude.

Arket - 79 €

Arket - 79 €

Pull and Bear - 25,99 €

Stradivarius - 22,99 €

Stradivarius - 22,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

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