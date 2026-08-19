Moj dan rijetko ide po planu. Zato mi je važno da tehnologija koju nosim može pratiti moj tempo

Kako su Galaxy Z Flip8, Watch9 i Buds4 Pro postali dio mog dana, od prvog pogleda na raspored do trenutka kada napokon stavim slušalice i isključim ostatak svijeta.

Volim kad imam sve zapisano. Kolegiji, sastanci, eventi, treninzi, plivanje, masaža, školske obaveze moje kćeri. Moj kalendar izgleda kao da je netko partiju Tetrisa shvatio malo preozbiljno.

I ne, nisam osoba koja ustaje u pet, meditira, vodi dnevnik zahvalnosti i do osam već ima riješen život. Samo sam shvatila da ću, ako nešto ne stavim u kalendar, vrlo vjerojatno u nekom trenutku morati birati između dvije stvari koje sam obje obećala u isto vrijeme.

Privatna arhiva

Ja sam Tamara Matković i kao izvršna urednica lifestyle portala, veći dio dana provodim prebacujući se između potpuno različitih zadataka.

U jednom trenutku gledam brojke, u drugom uređujem tekst, zatim odgovaram na mail, tražim novu temu ili sam na eventu i pokušavam istodobno slušati prezentaciju, fotografirati proizvod i zapamtiti nešto što bi moglo biti dobra priča.

Kad posao, barem formalno, završi, počinje drugi raspored. Trening, plivanje, obitelj, školske obaveze ili one praznične, jer roditelji ni tijekom školskih praznika baš nemaju praznike i, u idealnom scenariju, nešto vremena koje ne pripada nikome drugome.

Mobitel koji zna sve o mojem kaosu. Pardon, rasporedu

Iz svih tih razloga posljednjih su se godina promijenili i kriteriji prema kojima biram tehnologiju. Ne zanima me pretjerano koliko neka tehnička specifikacija dobro zvuči na papiru neke od njih, ruku na srce, ni ne razumijem. Puno mi je važnije što od svega toga stvarno primijetim kad uređaj počnem koristiti.

Hoće li mi nešto ubrzati, pojednostaviti, pomoći da se bolje organiziram ili mi samo uštedjeti nekoliko poteza koje inače ponavljam desetke puta dnevno. Posljednjih mi dana kroz sve te dijelove dana društvo rade Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 i Galaxy Buds4 Pro.

Jutro mi je možda najbolji primjer. Dok kuham kavu, spremam se i provjeravam je li sve spremno za školu, zapravo pokušavam odgovoriti na nekoliko vrlo jednostavnih pitanja: gdje prvo moram biti, kakvo će biti vrijeme i jesam li opet optimistično ugurala šest obaveza u prostor u koji realno stanu četiri.

Samsung

Kod Samsung Galaxy Z Flip8 prvo mi je fora nešto vrlo jednostavno: kad ga sklopim, stvarno je kompaktan. Stane u malu torbu, džep sakoa, traprerica ili bilo gdje gdje klasičan pametni telefon već počinje smetati. A budući da mi je, uz funkcionalnost, stvarno važno i kako nešto izgleda, sviđa mi se i to što djeluje više kao modni dodatak nego još jedan veliki ekran koji cijeli dan nosim sa sobom.

I nije samo stvar dojma, ovo je dosad najtanji i najlakši mobitel koji sam imala. Ali ono što cijelu stvar čini još boljom jest to da ga ne moram stalno otvarati. Na FlexWindow zaslonu mogu provjeriti ono što mi je u tom trenutku važno, koristiti widgete, upravljati glazbom, pregledati kadar kamere ili provjeriti Now Brief, koji mi na jednom mjestu daje pregled aktualnih informacija i obaveza za taj dan.

Samsung

To mi je zapravo puno zanimljivije od same činjenice da telefon ima vanjski zaslon. Kad je sklopljen, nije samo manji za nošenje nego ostaje dovoljno funkcionalan da zbog svake sitnice ne moram ponovno otvarati cijeli uređaj. I upravo tu mi cijeli Galaxy Flip8 format ima najviše smisla: dobijem veliki ekran kada ga trebam, a mali i kompaktan telefon kada ga samo nosim sa sobom.

Do 10 ujutro moj pažljivo složen plan obično više ne postoji

Redakcijski kolegij jedan je od onih trenutaka u kojima na početku svi imamo plan, a onda se dogodi internet. Jer naime, što: redovito se događa da se pojavi nova tema. Nešto što je trebalo ići sutra odjednom mora ići ne sada, nego prije pola sata. Ili se pojavi breaking news niotkuda. Netko pošalje materijal koji treba odmah pogledati. Promijeni se naslov. Stigne poziv za event. Treba pronaći dodatnu informaciju.

Privatna arhiva

I dok rješavaš sve te stvari, moraš nekako zadržati glavni fokus na onome što je ključno: što ljudi danas zapravo žele čitati? Tu mi AI postaje zanimljiv tek kada prestane biti tema sam za sebe.

Gemini Intelligence, primjerice, ima mi smisla kada mi pomaže skratiti put između ideje i onoga što želim napraviti. Ako mi tijekom sastanka padne na pamet nešto što trebam provjeriti, pronaći ili dodati u raspored, mogu to riješiti odmah umjesto da mentalno otvorim još jedan od onih "sjetit ću se poslije" tabova. Jer realno, neću.

Posebno mi je koristan kada istražujem temu, prolazim kroz materijale i pokušavam iz gomile informacija izvući početnu strukturu priče. Ali tu imam prilično jednostavno pravilo: AI mi nije zanimljiv zato što može pisati umjesto mene, nego da mi pomogne i ostavi više vremena za dio posla u kojem ja stvarno moram razmišljati.

Uz Galaxy Z seriju dolazi i šest mjeseci Google AI Pro usluge koja odgovara vrijednosti pretplate u iznosu od 22,99 eura mjesečno, pa naprednije AI alate mogu koristiti upravo u takvim situacijama: istraživanju, organiziranju materijala i pokušaju da od previše informacija napravim nešto korisno.

Samsung

Ja sam već neko vrijeme vrijedna ovom sustavu, no ako netko prije prelaska na Galaxy želi vidjeti kako to iskustvo izgleda, postoji i Try Galaxy, preko kojeg se na kompatibilnom telefonu može isprobati dio Galaxy sučelja i AI mogućnosti.

Postoji jedna osoba kojoj više ne želim davati mobitel da me fotografira

To je praktički bilo koja osoba na eventu. Ne želim više prekidati poznanike usred razgovora ili zaustavljati nekoga koga ne poznajem uz pitanje može li me "samo jednom" fotografirati jer mi se ne snima klasični selfie.

Svatko tko je ikad nekome predao telefon uz rečenicu "pliz, samo jednu fotku" zna da nakon toga počinje vrlo osjetljiv društveni ritual. Može malo šire? Još jednu. Možda vertikalno? Čekaj, odrezao si mi cipele. Ma nema veze, super je. A nije super. Daleko od toga.

Privatna arhiva

Moj posao podrazumijeva puno evenata, a na njima stalno nešto treba fotografirati: proizvode, stylinge, interijere, ljude, detalje za članak ili stvari koje želim poslati kolegicama. I da, ponekad želim fotografirati i sebe. Tu mi je FlexCam postao fukcija koje se ne želim odreći.

Samsung Galaxy Z Flip8 mogu postaviti na stol, policu ili neku drugu ravnu površinu, podesiti kut i odmah vidjeti kadar. Prije snimanja mogu provjeriti ulazi li cijeli outfit u fotografiju, sviđa li mi se kut i izgleda li kompozicija onako kako želim. Isto vrijedi za grupne fotografije. Nitko ne mora biti ona osoba koja nedostaje na fotografiji zato što ju je snimila.

Kod videa mi je praktična kombinacija funkcija Super Steady i Horizontal Lock. Kad hodam kroz showroom, hotel, backstage ili event, ne želim razmišljati hodam li dovoljno elegantno da glumim ljudski gimbal. Želim samo da snimka poslije bude dovoljno mirna i ravna da je mogu koristiti.

Sat koji mi neće dati otkaz ako preskočim trening

Treniram tri puta tjedno: dva puta s osobnim trenerom i jednom idem na plivanje. Treninge tretiram kao sastanke upravo zato što vrlo dobro znam što bi se dogodilo kada ih ne bih tako doživljavala. Pojavio bi se "još samo jedan mail", zatim "još samo jedna stvar", a trening bi završio u misterioznoj kategoriji stvari koje ćemo definitivno napraviti sutra.

Galaxy Watch9 zato ne koristim kao osobnog narednika na zapešću. BioActive senzor prati niz tjelesnih funkcija, ali meni nije cilj cijeli dan gledati brojke. Zanimljivije mi je ono što iz njih mogu vidjeti kroz vrijeme.

Primjerice, ako sam nekoliko večeri kasno došla doma, manje spavala i svejedno odradila treninge, korisnije mi je dobiti širu sliku nego zaključivati kako sam samo prema osjećaju u jednom trenutku. Tu mi je zanimljiv i Energy Score, koji podatke povezane sa snom i aktivnošću pretvara u jednostavniji pregled dnevne spremnosti.

Samsung

Ne treba mi sat da mi izda službeno dopuštenje za trening. Ali ako se osjećam iscrpljeno, lošije sam spavala i podaci mi pokazuju sličnu stvar, možda taj dan ipak nema smisla ponašati se kao da pripreme za Olimpijske igre počinju sutra. Posebno mi je zanimljiv san jer je to područje u kojem smo svi pomalo nepouzdani svjedoci.

Kako si spavala? Pa dobro. Na temelju čega sam to zaključila? Uglavnom osjećaja koji imam pet minuta nakon buđenja. Galaxy Watch9 mi tu daje još jedan sloj informacija. Sleep Apnea značajka, ondje gdje je dostupna, tijekom više noći može pratiti znakove koji bi mogli upućivati na umjerenu ili tešku apneju u snu. To, naravno, nije dijagnoza niti zamjena za liječnika, ali može dati dodatni uvid u nešto o čemu inače zapravo znam vrlo malo.

Funkcija Vitals mi je korisna iz sličnog razloga. Tijekom sna prati osnovne pokazatelje i može upozoriti ako nešto značajnije odstupa od mojih uobičajenih vrijednosti, i upravo mi taj princip najviše odgovara.

Pa jednostavno je, ne želim još jedan ekran koji će mi svaki dan dati novu tablicu i 17 brojki koje bih trebala analizirati. Radije biram uređaj koji će mi sam skrenuti pažnju kada nešto izgleda drukčije od moje uobičajene rutine. E, onda ja mogu odlučiti što ću s tom informacijom.

A ovdje mi se počinje vidjeti i smisao cijelog ekosustava. Podaci koje Galaxy Watch9 prikuplja tijekom noći ne moraju ostati samo na satu. Dio zdravstvenih i dnevnih uvida može mi se pojaviti kroz Samsung Health i Now Brief na telefonu, pa ne moram razmišljati koji uređaj u kojem trenutku trebam otvoriti da bih došla do informacije.

Privatna arhiva

Postoji i dio dana koji odbijam optimizirati. To je onaj dio dana kada uspijem sve pozavršavati i predvečer upogonim noge u za opuštanje bez trenera i bez presinga. Da, pogađate, riječ je o sasvim običnoj šetnji koja opušta mozak i tijeko.

Ne zamaram se pretjerano s tim koliko je bila produktivna, ne pokušavam usput riješiti tri poziva i ne tražim način kako bih je mogla "bolje iskoristiti". Stavim Galaxy Buds4 Pro, pustim glazbu ili podcast i hodam.

Imam nekoliko gradskih ruta koje već znam napamet. Znam gdje će me dočekati tramvaj, gdje promet uvijek malo podivlja, na kojoj je terasi gotovo nemoguće proći bez da čujem tuđi razgovor i gdje se, samo dvije ulice dalje, grad odjednom stiša.

Slušalice za trenutke kad se poželim skroz isključiti

Baš zato mi je Active Noise Cancelling na Galaxy Buds4 Pro postao jedna od onih stvari koje nisam mislila da će mi toliko značiti dok ga nisam počela redovito koristiti. Ne želim hodati gradom kao da sam u vakuumu i potpuno se isključiti iz svega oko sebe. Samo želim da grad na trenutak prestane biti glasniji od onoga što sam odlučila slušati.

Samsung

Ako je podcast, želim čuti razgovor bez toga da svakih nekoliko minuta pojačavam zvuk. Ako je glazba, želim čuti pjesmu i onda kad prolazim uz prometniju cestu, a ne samo bas i tramvajsku trubu.

Galaxy Buds4 Pro imaju napredni dvosmjerni zvučnik s odvojenim wooferom i tweeterom, što je točno ona vrsta specifikacije koju bih prije vjerojatno samo preskočila. U praksi mi je puno jednostavnije objasniti što znači: zvuk je puniji, glasovi su jasniji, glazba ima više detalja i ne moram se stalno baviti time kako sve zvuči. Jednostavno zvuči dobro.

Budući da su dio istog Galaxy ekosustava, ne doživljavam ih ni kao zaseban gadget koji svaki put iznova treba spojiti, podesiti i uvjeravati da je upravo taj uređaj onaj koji želim koristiti. Stavim ih, nastavim gdje sam stala i to je otprilike razina tehnološke drame koju sam spremna tolerirati.

Naravno da primijetim i kako izgledaju. Radim u lifestyleu, volim dizajn i ne mislim se pretvarati da mi je svejedno što cijeli dan nosim u ušima. Metalna drška daje im malo ozbiljniji, više fashion-tech izgled i, osim što služi za upravljanje, čini ih dovoljno drugačijima da ne izgledaju kao još jedan par potpuno anonimnih bijelih slušalica.

Kad se na kraju sve zbroji i oduzme...

Kad sve zbrojim, zapravo mi se sviđa što svaki od ova tri uređaja nekako prirodno završi u drugom dijelu dana. Galaxy Z Flip8 prati posao, raspored, komunikaciju i sve one trenutke u kojima istodobno pokušavam biti na tri mjesta.

Galaxy Watch9 više je vezan uz trening, san i ono malo discipline koju pokušavam zadržati kada tjedan ode u krivom smjeru. Galaxy Buds4 Pro dolaze na red onda kad više ne želim nikome odgovarati, nego samo hodati i slušati nešto što sam sama odabrala.

Privatna arhiva

I tu mi cijela priča o ekosustavu konačno prestaje zvučati kao marketinški izraz. Ne koristim tri uređaja zato što uživam u posjedovanju tri uređaja. Koristim ih zato što se međusobno dovoljno dobro nadopunjuju da o njihovom povezivanju uglavnom uopće ne razmišljam.

Podaci sa sata završe tamo gdje ih mogu vidjeti na telefonu. Slušalice se uključe u priču bez posebnog rituala. Telefon ostaje središte svega, ali ne traži da baš sve radim na njemu.

To mi je, zapravo, idealan odnos s tehnologijom: da je prisutna točno onda kada mi treba, a ostatak vremena dovoljno pristojna da se makne u pozadinu.

Sadržaj je nastao u suradnji RTL native tima i partnera Samsung Hrvatska.