Susret Gorana Višnjića i Woodyja Harrelsona na crvenom tepihu u Sarajevu zasjenio ženske toalete

Peta večer 32. Sarajevo Film Festivala donijela je jedan od najzvučnijih crvenih tepiha. Ispred Narodnog pozorišta okupila su se brojna poznata lica, a svu pažnju privukao je dolazak holivudske zvijezde Woodyja Harrelsona, dobitnika Počasnog Srca Sarajeva. Harrelson je na crveni tepih stigao u ležernom prugastom odijelu, a osim poziranja fotografima, srdačno je prilazio obožavateljima i dijelio autograme. Ipak, najemotivniji trenutak večeri bio je njegov susret s Goranom Višnjićem. Dvojica glumaca, koje povezuje film "Dobrodošli u Sarajevo" Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, prijateljski su se zagrlila, gotovo tri desetljeća nakon što su zajedno radili na tom značajnom projektu. Upravo je prikazivanje filma i dolazak prijatelja Harrelsona bio razlog Višnjićeva dolaska.

Goran Višnjić je prvi put stigao na Sarajevo Film Festival, a za ovu je prigodu odabrao elegantno ljetno bijelo odijelo. Društvo na tepihu pravila mu je kolegica iz filma, Emira Nusević Nuhić. Pažnju je privukla i glumica Ana Uršula Najev, koja se pojavila s ekipom filma "Balkanika - Tamna strana". Zablistala je u dugoj bijeloj haljini s upečatljivim zlatnim detaljima. Među hrvatskim predstavnicima bio je i redatelj Vinko Brešan, član žirija Specijalne nagrade Perspektive mladih.

Festivalskim trgom prošetale su i brojne druge filmske ekipe, među kojima i predstavnici filmova "Dua" redateljice Blerte Basholli, "Obećani prostori" te slovenskog "Skriveni ljudi". Veliku pažnju izazvala je i regionalna glazbena zvijezda Tea Tairović, koja se pojavila u raskošnoj crvenoj svilenoj haljini, kreaciji dizajnerice Nataše Pejović.

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