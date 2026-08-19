Susret Gorana Višnjića i Woodyja Harrelsona na crvenom tepihu u Sarajevu zasjenio ženske toalete
Armin Durgut/Pixsell
Woody Harrelson i Goran Višnjić
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Galerije
SARAJEVO FILM FESTIVAL

Susret Gorana Višnjića i Woodyja Harrelsona na crvenom tepihu u Sarajevu zasjenio ženske toalete

Selma Sakić
19. kolovoza 2026.

Peta večer 32. Sarajevo Film Festivala donijela je jedan od najzvučnijih crvenih tepiha. Ispred Narodnog pozorišta okupila su se brojna poznata lica, a svu pažnju privukao je dolazak holivudske zvijezde Woodyja Harrelsona, dobitnika Počasnog Srca Sarajeva. Harrelson je na crveni tepih stigao u ležernom prugastom odijelu, a osim poziranja fotografima, srdačno je prilazio obožavateljima i dijelio autograme. Ipak, najemotivniji trenutak večeri bio je njegov susret s Goranom Višnjićem. Dvojica glumaca, koje povezuje film "Dobrodošli u Sarajevo" Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, prijateljski su se zagrlila, gotovo tri desetljeća nakon što su zajedno radili na tom značajnom projektu. Upravo je prikazivanje filma i dolazak prijatelja Harrelsona bio razlog Višnjićeva dolaska.

Goran Višnjić je prvi put stigao na Sarajevo Film Festival, a za ovu je prigodu odabrao elegantno ljetno bijelo odijelo. Društvo na tepihu pravila mu je kolegica iz filma, Emira Nusević Nuhić. Pažnju je privukla i glumica Ana Uršula Najev, koja se pojavila s ekipom filma "Balkanika - Tamna strana". Zablistala je u dugoj bijeloj haljini s upečatljivim zlatnim detaljima. Među hrvatskim predstavnicima bio je i redatelj Vinko Brešan, član žirija Specijalne nagrade Perspektive mladih.

Festivalskim trgom prošetale su i brojne druge filmske ekipe, među kojima i predstavnici filmova "Dua" redateljice Blerte Basholli, "Obećani prostori" te slovenskog "Skriveni ljudi". Veliku pažnju izazvala je i regionalna glazbena zvijezda Tea Tairović, koja se pojavila u raskošnoj crvenoj svilenoj haljini, kreaciji dizajnerice Nataše Pejović.

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