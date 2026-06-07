Heklane torbe vraćaju se svakog ljeta, a ove sezone popularnije su nego ikad

Romantične, ležerne i prepune karaktera, heklane torbe i ove su sezone zauzele važno mjesto u ljetnim kolekcijama brojnih brendova. Od odlaska na plažu do gradskih šetnji i večernjih druženja, riječ je o svestranom komadu koji svakom outfitu daje dozu opuštenog boho šarma

I ovog su ljeta heklane torbe opet među najvećim ljetnim trendovima, a njihov povratak na modnu scenu nas zapravo i ne iznenađuje. Riječ je o modnom dodatku koji na najbolji način spaja praktičnost, udobnost i estetiku te u svaki outfit unosi dašak bezbrižne ljetne atmosfere. Bilo da dane provodite na moru, istražujete grad ili uživate u vikend-izletima, heklana torba lako će se uklopiti u gotovo svaki outfit.

Ovo ljeto moda se sve više okreće teksturama, prirodnim materijalima i opuštenijem pristupu odijevanju. Umjesto savršeno uglađenih kombinacija, u fokusu su komadi koji djeluju ležerno, pomalo nonšalantno, ali i dalje vrlo stylish. Upravo se zato heklane torbe savršeno uklapaju u aktualne trendove. Njihov ručno izrađen izgled, zanimljiva tekstura i pomalo nostalgičan karakter čine ih idealnim dodatkom za toplije dane.

Posebno su popularne među ljubiteljicama boho estetike koja posljednjih sezona ponovno doživljava veliki uzlet. Modne kuće i dizajnerski brendovi sve češće predstavljaju kolekcije inspirirane prirodom, zanatskom izradom i romantičnim siluetama, a heklane torbe prirodno se uklapaju u takvu priču. One djeluju opušteno i nenametljivo, ali istovremeno imaju dovoljno karaktera da podignu i najjednostavniju kombinaciju.

Njihova najveća prednost krije se u svestranosti. Veći tote modeli idealni su za dane provedene na plaži jer bez problema mogu primiti ručnik, knjigu, kremu za sunčanje i sve ostale ljetne potrepštine. S druge strane, manji modeli za nošenje na ramenu odlično funkcioniraju u gradskim kombinacijama uz lanene haljine, široke hlače ili omiljene traper komade. Čak i najjednostavniji outfit uz heklanu torbu djeluje zanimljivije i pomalo chic.

Trendovi ove sezone donose zaista raznolike modele. Osim klasičnih neutralnih nijansi poput bež, krem i smeđe, sve su popularnije heklane torbe u jarkim bojama koje unose vedrinu u ljetnu garderobu. Tu su i modeli s prugama, geometrijskim uzorcima, cvjetnim motivima ili efektnim detaljima poput drvenih ručki i resica. Bez obzira preferirate li minimalistički ili razigran stil, lako ćete pronaći model koji odgovara vašem ukusu.

Jedno je sigurno – heklane torbe više nisu rezervirane samo za plažu. Danas ih nosimo posvuda, od jutarnje kave i odlaska na tržnicu do večernjih šetnji uz more. Upravo zato i ovog ljeta ostaju jedan od najpoželjnijih modnih dodataka sezone. U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude.

H&M - 29,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 24,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Stradivarius - 11,99 €

Zara - 45,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €