Torba Ljupke Gojić Mikić idealna je za romantične ljetne kombinacije

Ljupka Gojić Mikić svoj je rođendan obilježila na najbolji mogući način - predstavivši novi model torbe vlastitog brenda koji je odmah privukao pozornost. Romantičan dizajn u nježnoj plavoj nijansi savršeno se uklapa u najveće ljetne trendove

Bivša manekenka i uspješna poduzetnica, Ljupka Gojić Mikić, na svom je Instagram profilu na sebi svojstven način obilježila 44. rođendan. Kroz seriju fotografija, spojila je osobno slavlje s predstavljanjem novog proizvoda svog modnog brenda, potaknuvši lavinu pozitivnih reakcija.

Igrajući se poznatom svadbenom izrekom, Ljupka je u opisu objave napisala: "Something new, something blue, something old and 44" (Nešto novo, nešto plavo, nešto staro i 44). Dok se "nešto staro" duhovito odnosi na njezinu novu godinu života, "nešto novo i plavo" zvijezda je objave - torba koja je odmah privukla pažnju njezinih pratitelja i modnih znalaca.

Ljupka Gojić/Instagram

Ljetni trendovi u prvom planu

Riječ je o novom modelu torbe iz ljetne kolekcije njezinog brenda Jolie Petite. Svijetloplava torba opuštenog kroja, izrađena od pamučnog platna i ukrašena bogatim bijelim engleskim vezom (broderie anglaise), ima upečatljive drvene ručke. Ovaj dizajn savršeno se uklapa u modne prognoze za ljeto 2026., koje predviđaju povratak romantične, vintage i zanatske estetike. Mekane torbe s teksturom i ukrasima istaknute su kao ključni komadi sezone, a Ljupka je svojim modelom pokazala da je ponovno korak ispred drugih.

Ljupka Gojić/Instagram

Za svoj rođendanski stajling odabrala je dugačku haljinu krem boje s cvjetnim uzorkom poznate modne kuće Acne Studios, a cijeli je izgled zaokružila sivim brušenim čizmama s kopčama i velikim sunčanim naočalama.