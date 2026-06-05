Torba Ljupke Gojić Mikić idealna je za romantične ljetne kombinacije
Bivša manekenka i uspješna poduzetnica, Ljupka Gojić Mikić, na svom je Instagram profilu na sebi svojstven način obilježila 44. rođendan. Kroz seriju fotografija, spojila je osobno slavlje s predstavljanjem novog proizvoda svog modnog brenda, potaknuvši lavinu pozitivnih reakcija.
Igrajući se poznatom svadbenom izrekom, Ljupka je u opisu objave napisala: "Something new, something blue, something old and 44" (Nešto novo, nešto plavo, nešto staro i 44). Dok se "nešto staro" duhovito odnosi na njezinu novu godinu života, "nešto novo i plavo" zvijezda je objave - torba koja je odmah privukla pažnju njezinih pratitelja i modnih znalaca.
Ljetni trendovi u prvom planu
Riječ je o novom modelu torbe iz ljetne kolekcije njezinog brenda Jolie Petite. Svijetloplava torba opuštenog kroja, izrađena od pamučnog platna i ukrašena bogatim bijelim engleskim vezom (broderie anglaise), ima upečatljive drvene ručke. Ovaj dizajn savršeno se uklapa u modne prognoze za ljeto 2026., koje predviđaju povratak romantične, vintage i zanatske estetike. Mekane torbe s teksturom i ukrasima istaknute su kao ključni komadi sezone, a Ljupka je svojim modelom pokazala da je ponovno korak ispred drugih.
Za svoj rođendanski stajling odabrala je dugačku haljinu krem boje s cvjetnim uzorkom poznate modne kuće Acne Studios, a cijeli je izgled zaokružila sivim brušenim čizmama s kopčama i velikim sunčanim naočalama.