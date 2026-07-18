Haljine za svaki dan: Najljepši modeli za ljeto koje ćete nositi od jutra do večeri

Ljeto je nezamislivo bez laganih i prozračnih haljina koje su istovremeno udobne, praktične i uvijek izgledaju chic. Bilo da idete na posao, u grad, na kavu ili obavljate svakodnevne obaveze, u aktualnoj high street ponudi mogu se pronaći brojni modeli za svaku priliku, a mnogi od njih trenutačno su i na sniženju

Ljeto je godišnje doba u kojem haljine bez konkurencije postaju najpraktičniji komad u garderobi. Dovoljan je samo jedan odjevni komad kako biste u nekoliko trenutaka složili udoban i chic outfit, bez razmišljanja o kombiniranju. Upravo zato haljine su nezaobilazan izbor za svakodnevne prilike, a u aktualnoj high street ponudi mogu se pronaći brojni modeli koji spajaju udobnost, prozračne materijale i moderan dizajn. Dodatni je plus što su mnogi od njih trenutačno dostupni i na sniženju.

Bez obzira krećete li na posao, obavljate svakodnevne obaveze po gradu, nalazite se s prijateljima na kavi ili odlazite u večernju šetnju, haljina je jedan od onih komada koji će se lako prilagoditi svakoj prilici. Uz sandale, tenisice ili natikače jednako dobro funkcionira u ležernim i nešto elegantnijim kombinacijama, a uz nekoliko modnih dodataka lako poprima sasvim novo izdanje.

U ljetnim mjesecima posebno su traženi modeli od prirodnih i prozračnih materijala poput lana i pamuka koji pružaju osjećaj ugode čak i tijekom visokih temperatura. Lepršave siluete, midi i maxi krojevi, košulja-haljine, modeli s tankim naramenicama ili T-shirt haljine idealan su izbor za jednostavne i chic ljetne kombinacije.

Ovosezonske kolekcije high street brendova donose velik izbor haljina za svaki dan. Neutralne nijanse idealne su za ljubitelje klasike, dok će modeli s uzorcima i trendi nijanse unijeti dozu razigranosti u ljetnu garderobu. Posebno su popularni minimalistički krojevi koji se lako kombiniraju i mogu se nositi iz sezone u sezonu.

Osim što je izbor zaista bogat, ljetna sniženja dodatni su razlog za kupnju. Brojni modeli sada su dostupni po znatno povoljnijim cijenama pa je ovo odličan trenutak za kupnju haljina koje ćete nositi tijekom cijelog ljeta, ali i u toplijim danima tijekom prijelazne sezone.

U nastavku donosimo naše favorite - najljepše haljine za svaki dan iz aktualne high street ponude koje se isplati dodati u ljetnu garderobu.

COS - 47 €

COS - 89 €

COS - 79 €

H&M - 19,99 €

H&M - 49,99 €

Mango - 22,99 €

Mango - 22,99 €

Mango - 259,99 €

Mango - 49,99 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 100 €

& Other Stories - 27 €

& Other Stories - 39 €

Zara - 19,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

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