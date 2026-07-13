Capsule garderoba za godišnji odmor: Počnite s ovih 10 omiljenih klasika

Bilo da se spremate za godišnji odmor ili jednostavno želite pojednostaviti svakodnevno odijevanje, nekoliko pažljivo odabranih komada dovoljno je za bezbroj stylish kombinacija. Donosimo 10 bezvremenskih klasika koji čine savršenu bazu ljetne, odnosno holiday capsule garderobe

Postoji nešto posebno privlačno u ideji capsule garderobe – nekoliko pažljivo odabranih komada koji se međusobno savršeno kombiniraju i olakšavaju odijevanje tijekom cijelog ljeta. Bilo da pakirate kovčeg za godišnji odmor ili želite funkcionalnu garderobu za vruće ljetne dane u gradu, ključ je u odabiru svestranih komada koji se mogu nositi od jutra do večeri.

Umjesto pretrpanog kovčega ili ormara punog stvari koje ćete rijetko nositi, dovoljno je nekoliko laganih i bezvremenskih komada od materijala poput lana, pamuka ili popelina. Takvi modeli ne zauzimaju mnogo prostora, ugodni su za nošenje i lako se prilagođavaju različitim prilikama – od odlaska na plažu i razgledavanja grada do večere ili izlaska.

Dobra ljetna ili holiday capsule garderoba temelji se na komadima koji se mogu kombinirati na više načina. Jedna košulja može poslužiti kao ogrtač preko kupaćeg kostima, dio dnevnog outfita ili elegantniji večernji dodatak. Sandale moraju biti dovoljno udobne za cjelodnevno hodanje, a dodaci poput sunčanih naočala ili upečatljivog nakita mogu u trenu podići i najjednostavniju kombinaciju.

U nastavku donosimo deset ključnih komada koji čine savršenu bazu ljetne capsule garderobe – bilo da ljeto provodite na moru ili u gradu.

Haljina za od jutra do večeri

Jednostavna haljina koja se može nositi uz ravne sandale tijekom dana i uz nakit za večernji izlazak jedan je od najpraktičnijih ljetnih komada. Modeli midi dužine posebno su zahvalni jer pristaju različitim prilikama.

Zara - 39,95 €

Zara - 12,99 €

Svestrani kupaći kostim

Kupaći kostim koji dobro izgleda i kao top izvan plaže pravi je saveznik capsule garderobe. Može se kombinirati sa suknjom, kratkim hlačama ili lanenim hlačama za opušten ljetni look.

Arket - 59 €

COS - 79 €

Prostrana tote torba

Velika tote torba dovoljno je praktična za plažu, shopping ili cjelodnevni boravak u gradu. Neutralna boja omogućuje lako kombiniranje s ostatkom garderobe.

Arket - 199 €

Massimo Dutti - 170 €

Top bez rukava

Klasičan top bez rukava savršena je baza za brojne kombinacije. Može se nositi samostalno, ispod košulje ili uz midi suknju za elegantniji dojam.

COS - 25 €

COS - 29 €

Ležerne kratke hlače

Kratke hlače od lana ili pamuka idealne su za vruće dane. Najbolje funkcioniraju u neutralnim tonovima kako bi se lako kombinirale s različitim gornjim dijelovima.

Arket - 59 €

Arket - 19,50 €

Pidžama hlače

Lagane, široke hlače inspirirane pidžama stilom iznimno su udobne i chic. Odlično izgledaju uz jednostavan top i sandale, bilo na putovanju ili u gradu.

Arket - 29,50 €

H&M - 19,99 €

Sandale za sve prilike

Jedan kvalitetan par sandala koji možete nositi tijekom cijelog dana vrijedi više od nekoliko nepraktičnih modela. Ravne kožne sandale posebno su zahvalan izbor.

Marks&Spencer - 45 €

Zara - 39,95 €

Jednostavna košulja

Lanena ili pamučna košulja jedan je od najkorisnijih ljetnih komada. Može se nositi otvorena preko kupaćeg kostima, zakopčana uz hlače ili prebačena preko ramena tijekom večeri.

H&M - 19,99 €

Zara - 27,95 €

Sunčane naočale

Dobar model sunčanih naočala trenutno podiže svaku kombinaciju. Klasični okviri u crnoj, smeđoj ili kornjačevina nijansi lako se uklapaju u capsule garderobu.

Ray Ban - 229 €

Massimo Dutti - 70 €

Midi suknja

Midi suknja pruža savršen balans između ležernosti i elegancije. Uz top bez rukava i sandale djeluje opušteno, dok uz košulju i nakit može izgledati vrlo sofisticirano.

Massimo Dutti - 90 €

Zara - 39,95 €

Uz ovih deset komada lako je složiti funkcionalnu ljetnu garderobu koja ne zahtijeva puno prostora, a nudi bezbroj kombinacija. Upravo je u tome čar holiday capsule koncepta – manje komada, manje stresa i više vremena za uživanje u ljetu.

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