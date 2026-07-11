Zagrepčanka u haljini koja slavi ženstvenost: Ovaj model savršeno naglašava struk

Neki modni komadi jednostavno imaju moć istaknuti ženstvenost bez puno truda, a ova haljina sa zagrebačke špice upravo je takav primjer. Uz laskavi kroj, decentan uzorak i pomno odabrane dodatke, stvorila je elegantan ljetni look koji lako možemo zamisliti u brojnim prigodama

Na zagrebačkoj špici snimljena je dama u haljini koja savršeno utjelovljuje bezvremensku ženstvenost. Fotografije koje ekskluzivno za Žena.hr snimio Goran Horvatinec pokazuju koliko dobar kroj može napraviti razliku - bez pretjeranih detalja, ali s maksimalnim efektom.

Kroj koji njabolje ističe figuru

Glavni komad outfita je crna midi haljina s decentnim ružičastim uzorkom iz Bershke, koja je svojim krojem privukla pažnju. Iako je model trenutačno rasprodan, njezin dizajn pokazuje zašto su ovakve haljine među najpoželjnijim ljetnim komadima.

Goran Horvatinec

Uski kroj prati liniju tijela, dok naglašeni struk stvara elegantnu siluetu pješčanog sata. Dekolte u obliku srca dodatno naglašava ženstvenost, a tanke naramenice i midi dužina daju haljini profinjen, ali i vrlo nosiv karakter.

Detalji koji čine razliku

Cijeli outfit podignut je pažljivo odabranim dodacima. Veliki bijeli šešir širokog oboda daje kombinaciji dozu glamura i ljetnog šarma, dok sunčane naočale stvaraju elegantan retro prizvuk.

Goran Horvatinec

Pleteni detalji poput male torbe od prirodnog materijala savršeno se uklapaju u ljetnu estetiku, a jednostavne sandale s prozirnim remenčićima dodatno izdužuju figuru i ostavljaju haljinu u glavnoj ulozi.

Goran Horvatinec

Trend koji se vraća svakog ljeta

Haljine koje naglašavaju struk već su godinama među omiljenim komadima jer istovremeno izgledaju ženstveno i udobno. Bilo da je riječ o cvjetnim uzorcima, jednobojnim modelima ili romantičnim krojevima, upravo su takve siluete pravi ljetni klasik.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!