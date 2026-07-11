Moda
RETRO ŠARM

Zagrepčanka u haljini koja slavi ženstvenost: Ovaj model savršeno naglašava struk

Ana Ivančić
11. srpnja 2026.
Zagrepčanka u haljini koja slavi ženstvenost: Ovaj model savršeno naglašava struk
Goran Horvatinec
Neki modni komadi jednostavno imaju moć istaknuti ženstvenost bez puno truda, a ova haljina sa zagrebačke špice upravo je takav primjer. Uz laskavi kroj, decentan uzorak i pomno odabrane dodatke, stvorila je elegantan ljetni look koji lako možemo zamisliti u brojnim prigodama

Na zagrebačkoj špici snimljena je dama u haljini koja savršeno utjelovljuje bezvremensku ženstvenost. Fotografije koje ekskluzivno za Žena.hr snimio Goran Horvatinec pokazuju koliko dobar kroj može napraviti razliku - bez pretjeranih detalja, ali s maksimalnim efektom.

Kroj koji njabolje ističe figuru

Glavni komad outfita je crna midi haljina s decentnim ružičastim uzorkom iz Bershke, koja je svojim krojem privukla pažnju. Iako je model trenutačno rasprodan, njezin dizajn pokazuje zašto su ovakve haljine među najpoželjnijim ljetnim komadima.

Zagrepčanka u haljini koja slavi ženstvenost: Ovaj model savršeno naglašava struk
Goran Horvatinec

Uski kroj prati liniju tijela, dok naglašeni struk stvara elegantnu siluetu pješčanog sata. Dekolte u obliku srca dodatno naglašava ženstvenost, a tanke naramenice i midi dužina daju haljini profinjen, ali i vrlo nosiv karakter.

Detalji koji čine razliku

Cijeli outfit podignut je pažljivo odabranim dodacima. Veliki bijeli šešir širokog oboda daje kombinaciji dozu glamura i ljetnog šarma, dok sunčane naočale stvaraju elegantan retro prizvuk.

Zagrepčanka u haljini koja slavi ženstvenost: Ovaj model savršeno naglašava struk
Goran Horvatinec

Pleteni detalji poput male torbe od prirodnog materijala savršeno se uklapaju u ljetnu estetiku, a jednostavne sandale s prozirnim remenčićima dodatno izdužuju figuru i ostavljaju haljinu u glavnoj ulozi.

Zagrepčanka u haljini koja slavi ženstvenost: Ovaj model savršeno naglašava struk
Goran Horvatinec

Trend koji se vraća svakog ljeta

Haljine koje naglašavaju struk već su godinama među omiljenim komadima jer istovremeno izgledaju ženstveno i udobno. Bilo da je riječ o cvjetnim uzorcima, jednobojnim modelima ili romantičnim krojevima, upravo su takve siluete pravi ljetni klasik.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
Najčitanije
Iz naše mreže
×
RETRO ŠARM
Zagrepčanka u haljini koja slavi ženstvenost: Ovaj model savršeno naglašava struk