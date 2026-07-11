Popusti do 70 posto: Izdvojili smo 25 najboljih komada s H&M ljetnog sniženja

Ljetna sniženja idealna su prilika za osvježenje garderobe, ali i za pametnu kupnju bezvremenskih komada koje ćete nositi godinama. H&M je i ove sezone pripremio brojne modne favorite s popustima do 70 posto, a pojedini se mogu uloviti već za svega nekoliko eura

U brojnim high street trgovinama ovih dana traju velika ljetna sniženja, što je idealna prilika za osvježenje garderobe bez velikog troška. Osim laganih komada koje ćete nositi do kraja sezone, sada je pravo vrijeme i za kupnju bezvremenskih klasika te modnih favorita koji će odlično poslužiti tijekom prijelaznog razdoblja i prvih jesenskih dana. Među brendovima koji ovih dana nude odlične popuste ističe se H&M, gdje su brojni modeli već sniženi i do 70 posto, a neki se mogu pronaći već za svega nekoliko eura.

Sezonska sniženja odlična su prilika za promišljenu kupnju. Umjesto da se fokusirate isključivo na prolazne trendove, isplati se uložiti u komade koji će godinama imati mjesto u vašoj garderobi. Klasične košulje, laneni modeli, traperice, blejzeri, jednostavne haljine i lagani pleteni komadi lako se kombiniraju i jednako dobro funkcioniraju u svakodnevnim, poslovnim i nešto elegantnijim kombinacijama.

Ovogodišnje H&M ljetno sniženje donosi velik izbor odjeće za različite stilove i prilike. Bilo da tražite prozračne haljine, lanene hlače, elegantne suknje, traper klasike, sakoe ili udobne basic komade, ponuda je zaista raznolika. Posebno privlače pažnju artikli s velikim popustima, pa se brojni kvalitetni komadi mogu kupiti po vrlo povoljnim cijenama.

Iako je ljeto tek na polovici, upravo je sada idealan trenutak za razmišljanje nekoliko mjeseci unaprijed. Lagani baloneri, blejzeri, košulje dugih rukava, traperice i tanki pleteni komadi pokazat će se kao pun pogodak čim stignu svježiji dani. Kupnjom tijekom sniženja možete znatno uštedjeti i istovremeno upotpuniti garderobu kvalitetnim komadima koje ćete nositi iz sezone u sezonu.

U nastavku donosimo naše favorite s H&M sniženja koje vrijedi uloviti prije nego što nestanu s polica i iz online ponude.

H&M - 12,99 €

H&M - 7,99 €

H&M - 12,99 €

H&M - 5,99 €

H&M, haljina - 5,99 €

H&M - 5,99 €

H&M - 5,99 €

H&M - 12,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 7,99 €

H&M - 10,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 8,99 €

H&M - 5,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 8,99 €

H&M - 8,99 €

H&M - 5,99 €

H&M - 8,99 €

H&M - 7,99 €

H&M - 13,99 €

H&M - 10,99 €

H&M - 15,99 €

H&M - 15,99 €

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