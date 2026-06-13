Najljepše ljetne haljine dolaze s uzorcima koji podižu i najjednostavniji outfit

Od cvjetnih motiva i točkica do paisley uzorka i drugih efektnih printova, izbor haljina s uzorcima nikad nije bio bogatiji, a mi donosimo najljepše modele iz aktualne high street ponude

Kad temperature porastu, češće posežemo za komadima u kojima ćemo se osjećati ugodno, prozračno i neopterećeno, ali pritom i dalje želimo izgledati sređeno i stylish. Upravo se zato haljine i ovog ljeta nameću kao jedan od najboljih izbora, a modeli s uzorcima posebno se ističu kao favoriti za ljeto. Upečatljive, razigrane i efektne, savršeno se uklapaju u sve ljetne prilike, od godišnjeg odmora do gradskih šetnji i večernjih druženja.

Ljeto je godišnje doba koje prirodno traži lagane materijale, opuštene krojeve i modne komade koji ne zahtijevaju puno razmišljanja, a upravo su haljine s uzorkom jedan od onih komada koje oblačimo kada želimo izgledati dotjerano uz minimalan trud. Dovoljno je odabrati pravi model, dodati nekoliko jednostavnih dodataka i outfit je spreman.

Posebno su popularne za dane provedene na moru, šetnje rivom, večere na terasi, ljetne festivale, vikend izlete i sva ona opuštena druženja kada želimo postići chic izgled bez pretjerivanja. Istovremeno, modeli s nešto suptilnijim uzorcima lako se uklapaju i u poslovne kombinacije pa ih bez problema možete nositi i u ured tijekom toplijih dana.

Kada su uzorci u pitanju, ovog ljeta pravila gotovo da i ne postoje. Klasični cvjetni print i dalje ostaje jedan od najvećih favorita jer savršeno utjelovljuje romantičnu ljetnu estetiku, no ove sezone posebno se ističu i haljine s točkicama koje su doživjele veliki povratak i trenutno su jedan od najpoželjnijih trendova. Uz njih, sve češće viđamo i paisley uzorak inspiriran boho estetikom, apstraktne motive, tropske printove, pruge, retro geometrijske uzorke i razigrane kombinacije boja koje cijelom outfitu daju karakter.

Kod stiliziranja ovakvih haljina najbolje je držati se jednostavnosti. Budući da je sama haljina već glavni statement komad outfita, ostatak kombinacije može biti nešto smireniji. Minimalističke sandale, ravne natikače, jednostavne espadrile ili bijele tenisice odličan su izbor za dnevne varijante, dok će pletene torbe, decentan nakit i sunčane naočale zaokružiti cijeli look bez dojma prenatrpanosti. Za elegantnije prilike dovoljne su sandale s petom i neutralni modni dodaci koji će dopustiti uzorku da ostane u centru pažnje.

Bez obzira preferirate li romantične cvjetne modele, trendi točkice, efektan paisley ili nešto potpuno drugačije, jedno je sigurno - haljine s uzorkom i ovog ljeta zauzimaju važno mjesto u garderobi. U nastavku donosimo najljepše modele iz aktualne high street ponude.

H&M - 24,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 34,99 €

Sinsay - 14,99 €

Sinsay - 12,99 €

Sinsay - 10,99 €

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 12,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €