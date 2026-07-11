Ne morate na more: Ovo su najbolji bazeni i terme u Zagrebu i okolici

Od legendarnih gradskih kupališta i prigradskih bazena do raskošnih termalnih oaza u pitomom Zagorju, ljeto 2026. pruža pregršt prilika za osvježenje i opuštanje na samo korak od gradske vreve

Ljeto u gradu neizbježno donosi valove vrućine koji gradski asfalt pretvaraju u užarenu ploču. Dok mnogi sanjare o jadranskoj obali, metropola i njezina okolica nude iznenađujuće bogat izbor utočišta od ljetne žege.

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Gradska i prigradska kupališta: Oaze od asfalta

Za one koji traže brzo i praktično rješenje, gradski bazeni su prvi izbor. Legendarna Šalata, smještena u srcu grada, nudi bijeg od vrućine s jedinstvenim pogledom na katedralu. Radnim danom bazen je otvoren od 13:30 do 18, a vikendom pruža cjelodnevno uživanje od 11 do 19 sati. Nedaleko od Jaruna, SRC Mladost sa svoja tri vanjska bazena, uključujući i onaj olimpijskih dimenzija, predstavlja sportskiju alternativu za plivače i rekreativce. Cijene ulaznica na oba kupališta su pristupačne: četiri eura za odrasle te 1,50 eura za djecu i umirovljenike. Za one koji žele pobjeći malo izvan gradske gužve, tu je i bazen u Samoboru, popularno odredište koje nudi osvježenje u idiličnom okruženju.

Termalni raj nadohvat metropole

Samo 30-ak minuta vožnje od Zagreba otvara se svijet termalnih voda Hrvatskog zagorja, a ponuda je zaista bogata i raznolika.

Terme Tuhelj: Obiteljska zabava na Vodenom planetu

Kao neprikosnoveni favorit za obitelji, Terme Tuhelj s Vodenim planetom koji se prostire na 15.000 metara kvadratnih jamče nezaboravan provod. Bazen s valovima, duga spora rijeka i adrenalinski tobogani siguran su odabir za cjelodnevni izlet. Cijene ulaznica ovise o danu u tjednu i odabranom paketu, stoga je preporučljivo provjeriti njihov aktualni cjenik.

Aquae Vivae: Bazen doživljaja u Krapinskim Toplicama

Ništa manje atraktivne nisu ni Aquae Vivae u Krapinskim Toplicama, poznate po 'Bazenu doživljaja' s desecima podvodnih atrakcija, od gejzira do masažnih ležaljki, nudeći savršen spoj zabave i wellnessa. Cjelodnevne ulaznice za odrasle obično se kreću u cjenovnom rangu sličnom drugim toplicama, no za točne informacije o cijenama i radnom vremenu za ljeto 2026. najbolje je posjetiti njihovu internetsku stranicu.

Povratak starog sjaja: Varaždinske Toplice otvaraju vrata

Posebna priča ljeta 2026. je ponovno otvorenje kompleksa Minerva u Varaždinskim Toplicama. Nakon sveobuhvatne višegodišnje obnove, najstarije toplice u Hrvatskoj, poznate još iz rimskog doba kao Aquae Iasae, zasjat će u novom ruhu. Smještene na izvoru termalne vode koja doseže čak 58 Celzijevih stupnjeva, obnovljene toplice ponudit će vrhunski spoj medicinske rehabilitacije i modernog wellnessa. Očekuje se da će nadograđeni hoteli i novi bazeni privući posjetitelje iz cijele Europe, vraćajući Varaždinskim Toplicama status jedne od najprestižnijih termalnih destinacija u regiji. Ovo je prilika za doživjeti povijest u moderniziranom ambijentu.

Terme Jezerčica: Opuštanje u Donjoj Stubici

Za one koji traže mirniju atmosferu, Terme Jezerčica u Donjoj Stubici idealan su odabir. Njihov vodeni park s pet bazena i toboganima nudi opuštenije okruženje, a tu je i bogat wellness & spa centar. Važno je napomenuti da je za ljeto 2026. najavljeno zatvaranje SPA centra (sauna) zbog održavanja u razdoblju od 13. srpnja do 13. kolovoza.

Aquapark Adamovec: Ekološki raj nadomak grada

Aquapark Adamovec, moderan ekološki kompleks na samo dvadesetak kilometara od grada, odličan je izbor za brzinski bijeg. Uz atraktivne vanjske i unutarnje bazene, tobogane i wellness oazu, nudi ponešto za svakoga. Cijene dnevnih ulaznica za ljeto 2026. radnim danom iznose 16 € za odrasle i 13 € za djecu i umirovljenike, dok su vikendom i praznikom 19 € za odrasle te 16 € za djecu i umirovljenike.

Terme Sveti Martin: Resort u srcu Međimurja

Iako nešto dalje, resort Terme Sveti Martin u Međimurju vrijedan je puta jer nudi kompletan odmor. Njihov vanjski Aquapark MartiLandia i unutarnji bazeni "The Temple of Life" s ljekovitom termalnom vodom jamče zabavu i opuštanje. Cijene ulaznica su konkurentne, a kao orijentir, cijena cjelodnevne obiteljske ulaznice kretala se oko 41 €. S obzirom na bogatu ponudu, od sportskih terena do vrhunske gastronomije, idealna su destinacija za vikend-izlet.

Terme Čatež: Vodena avantura preko granice

Za prelazak granice i vrhunsku zabavu tu su obližnje Terme Čatež u Sloveniji, poznate po jednom od najvećih vodenih parkova u ovom dijelu Europe. S Ljetnom i Zimskom termalnom rivijerom, bezbrojnim toboganima, bazenom s valovima i gusarskim otokom, jamče nezaboravan provod. Cijene su nešto više, ali opravdane bogatstvom sadržaja, a često su dostupni i različiti obiteljski paketi.

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