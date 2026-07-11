Dajana Čuljak kao Paula iz 'Sjena prošlosti': Od zgodne spletkarice do genijalke u 'IQ 160'

Dajana Čuljak jedno je od novih prepoznatljivih lica domaće televizijske scene, a gledatelji je pamte po ulogama snažnih i upečatljivih žena. Nakon što je u RTL-ovim serijama pokazala kako savršeno vlada likovima punim karaktera, glumica donosi potpuno novu energiju u svom najnovijem projektu.

Od omiljene negativke do glavne junakinje

Gledatelji RTL-ove hit serije “Sjene prošlosti” dobro poznaju Paulu Lončar - atraktivnu, samouvjerenu i proračunatu ženu koja obožava tračeve, spletke i manipulacije, a najviše od svega želi da sve bude pod njezinom kontrolom. Upravo je taj slojeviti negativni lik utjelovila Dajana Čuljak, glumica koja je svojim nastupom privukla pažnju publike.

No, nakon Paule stiže potpuno drugačiji izazov. Dajana ćemo uskoro, od 24. 7., gledati u prvom Voyo Originalu “IQ 160”, kriminalističkoj seriji s elementima komedije u kojoj igra Marinu - samohranu majku troje djece s nevjerojatnim kvocijentom inteligencije.

Za razliku od Paule, Marina nije žena koja planira poteze iz sjene, već kaotična, hiperaktivna i duhovita junakinja čiji mozak radi nevjerojatnom brzinom. Iako se teško snalazi u svakodnevnom životu i ne uspijeva dugo zadržati posao, njezine iznimne sposobnosti otvaraju joj vrata svijeta kriminalističkih istraga.

Upravo raznolikost njezinih uloga pokazuje glumačku širinu: od manipulativne Paule iz “Sjena prošlosti” - do Marine koja probleme rješava inteligencijom, humorom i potpuno nepredvidivim pristupom.

Nova zvijezda RTL-ovih serija

Dajana Čuljak već je osvojila priznanje struke - dobitnica je Nagrade hrvatskoga glumišta, a svojim televizijskim ulogama sve više potvrđuje status jedne od glumica čije se projekte rado prati.

U galeriji pogledajte njezina izdanja kao Paule iz “Sjena prošlosti”, lika koji je pokazao njezinu sposobnost da istovremeno bude elegantna, intrigantna i opasno uvjerljiva. Gledatelji je uskoro očekuju u potpuno novom ruhu, kao Marinu u prvoj Voyo Original seriji “IQ 160”.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!