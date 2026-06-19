Tražite savršenu haljinu za plažu? Izdvojili smo najljepše modele iz aktualne ponude

Ako već planirate ljetni odmor i slažete outfite za plažu, postoji jedan komad koji se i ove sezone pokazao nezaobilaznim. Lepršave haljine koje nosimo preko kupaćeg kostima ponovno su u fokusu, a izbor nikad nije bio bolji

Ljeto je službeno stiglo, a s njim i planiranje godišnjih odmora, vikenda uz more i bezbrižnih dana provedenih na plaži. Osim kupaćeg kostima, jedan komad posebno se izdvaja kao nezaobilazan dio svake ljetne garderobe - haljina za plažu. Udobna, lagana i dovoljno chic da u nekoliko sekundi podigne cijeli outfit, ovog je ljeta postala pravi must-have komad, a mi izdvajamo modele koje vrijedi imati na radaru.

Kad temperature porastu, svi tražimo komade u kojima ćemo se osjećati ugodno, ali i izgledati dotjerano bez previše truda. Upravo zato haljine za plažu iz godine u godinu ostaju jedan od najpraktičnijih ljetnih komada. Dovoljno ih je prebaciti preko kupaćeg kostima i spremni ste za odlazak na plažu, šetnju rivom, beach bar ili spontani ručak nakon kupanja.

Ove sezone posebno dominiraju široki i lepršavi modeli koji ne prianjaju uz tijelo te pružaju osjećaj lakoće čak i tijekom najvećih vrućina. U fokusu su prozračni materijali poput lana i tankog pamuka, koji su idealni za visoke temperature, ali i modeli s opuštenom siluetom koji izgledaju elegantno i nenametljivo.

Velik trend i ovog ljeta ostaju heklani modeli koji savršeno prate povratak boho estetike. Takve haljine djeluju pomalo retro, vrlo chic i savršeno se uklapaju u opuštenu atmosferu godišnjeg odmora. Jednako popularni su i modeli inspirirani kaftanima – široke haljine s naglaskom na fluidnost, često ukrašene vezom, resicama ili decentnim uzorcima koji dodatno naglašavaju taj resort dojam.

Dobra vijest je da danas odlične modele možete pronaći gotovo posvuda jer su haljine za plažu postale sastavni dio ljetnih kolekcija brojnih high street brendova. Od minimalističkih lanenih modela do trendi heklanih i boho varijanti, izbor je zaista velik, a komad poput ovog lako ćete nositi cijelo ljeto.

U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne high street ponude koji će savršeno upotpuniti vaše ljetne outfite za plažu.

Arket - 79 €

Arket - 79 €

C&A - 19,99 €

C&A - 25,99 €

C&A - 35,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 29,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 49,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 35,95 €