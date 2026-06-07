Dvije djevojke, dva lica mode: Grunge 90-ih i romantična elegancija na zagrebačkoj špici
Zagrebačka špica i ove predljetne sezone donosi inspiraciju za sve ljubitelje mode. Na jednoj strani ulični grunge stil devedesetih, s opuštenim krojevima i buntovnim detaljima, a s druge sofisticirani total-white look koji spaja ženstvenost, luksuzne dodatke i ljetnu lakoću. Fotografije mladih dama snimio je Dosadni fotograf ekskluzivno za Žena.hr.
Grunge duh 90-ih: buntovnički šarm u gradu
Ova upečatljiva street style kombinacija spaja retro estetiku devedesetih s modernom urbanom ležernošću. U prvom planu su vrećaste traper hlače s tregerima, svijetle, blago isprane, s izrazito širokim nogavicama i velikim džepovima, dok spušteni treger dodaje asimetričnu buntovnu notu. Crni čipkasti bandeau top unosi ženstvenost i stvara kontrast gruboj teksturi traperica, dok klasične platnene tenisice s debelim potplatom zaokružuju izgled spreman za cjelodnevni urbani ritam.
Moderna bijela elegancija: romantično i luksuzno
Bijeli outfit sa špice donosi sofisticiran ljetni izgled, kombinirajući prozračne materijale i prepoznatljive dizajnerske uzorke. Boho bluza s voluminoznim puf rukavima, visokim ovratnikom i čipkastim detaljima brenda Zimmermann unosi romantični karakter, dok je lepršava midi suknja A-kroja idealan kontrapunkt. Styling upotpunjuju Louis Vuitton Double Zip Pochette torbica, kožne natikače s prepoznatljivim LV Monogram uzorkom te ovalne sunčane naočale Miu Miu koje cijelom izdanju daju retro dašak.
Ova dva outfita sa zagrebačke špice savršeno prikazuju raznolikost ljetnog stila - od buntovničkog grungea do moderne, ženstvene elegancije, pokazujući kako se mladenačka moda može izraziti kroz različite estetske pristupe.