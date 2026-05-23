Ljetni outfiti zapalili zagrebačku špicu: Centar grada pun modnih pogodaka

Ljetno vrijeme izmamilo je Zagrepčane na špicu, a centar grada pretvorio se u pravu ljetnu modnu pozornicu. Ovoga vikenda dominirali su lagani materijali, svijetle nijanse i lepršave kombinacije koje savršeno prate visoke temperature. Posebno su se istaknule bijele hlače koje su mnogi kombinirali uz jednostavne topove i elegantne sandale, dok su haljine svih dužina bile apsolutni hit dana. Kratki topići pokazali su se kao omiljena kombinacija mlađih trendseterica, a modne dodatke poput velikih sunčanih naočala gotovo nitko nije preskočio. Uz kavu na terasama i odličnu atmosferu, špica je i ove subote pokazala zašto je omiljeno mjesto za modne inspiracije i promatranje najboljeg street stylea u gradu.

Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.