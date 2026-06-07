Brad Pitt i Ines de Ramon u fokusu na Roland Garrosu, no zvijezda je njezina kožna jakna

Ovaj opušteni izlazak u Parizu došao je kao dobrodošao predah za glumca, čiji se privatni život posljednjih tjedana ponovno našao pod povećalom javnosti zbog napetih odnosa s djecom iz braka s Angelinom Jolie

Slavni par, Brad Pitt i Ines de Ramon, svoju vezu vješto čuva daleko od očiju javnosti, no za finale Roland Garrosa napravili su iznimku. Dok su s tribina pratili povijesni teniski meč, izmjenjivali su nježnosti i plijenili pažnju besprijekornim stilom, a maslinasto zelena jakna Ines de Ramon postala je neočekivana zvijezda dana. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, kako zbog očite privrženosti, tako i zbog modnih kombinacija o kojima se priča.

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Raskoš stila na pariškoj zemlji

Šezdesetdvogodišnji glumac i tridesettrogodišnja dizajnerica nakita još su jednom potvrdili status jednog od najbolje odjevenih parova Hollywooda. Brad Pitt se odlučio za ležernu, ali profinjenu eleganciju, odabravši jednostavnu bijelu košulju i hlače boje pijeska. Njegov opušteni izgled, upotpunjen sunčanim naočalama i decentnom bradicom, bio je savršena protuteža sofisticiranom izdanju njegove partnerice.

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Ines de Ramon plijenila je poglede u elegantnoj slip haljini boje slonovače s čipkastim detaljima i kratkim rukavima. Ipak, komad koji je ukrao svu pažnju i postao glavna tema modnih rasprava bila je njezina maslinasto zelena kožna jakna iz Chloé Pre-Fall 2026 kolekcije. Ovaj odvažni komad, koji je ležerno prebacila preko ramena, dao je cijeloj kombinaciji dozu urbane profinjenosti. Izgled je zaokružila predimenzioniranim sunčanim naočalama, ogrlicom sa zelenim privjeskom i Chloé torbicom s prepoznatljivom zlatnom kopčom, demonstrirajući istančan osjećaj za detalje. Njihova modna usklađenost u neutralnim tonovima, s naglaskom na Inesinoj jakni, pokazala je kako par dijeli sličnu estetsku viziju.

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Diskretna romansa pod svjetlima reflektora

Iako su zajedno od studenog 2022. godine, Pitt i de Ramon svoju vezu drže podalje od reflektora. Javna pojavljivanja su im rijetka i pomno birana, zbog čega svako od njih izaziva veliko zanimanje. Prije pariškog finala, viđeni su na koncertu Red Hot Chili Peppersa, također u francuskoj prijestolnici Izvori bliski paru tvrde da Ines, inače uspješna izvršna direktorica u industriji nakita, nema želju biti u središtu medijske pažnje, što je upravo ono što je Pitta na početku i privuklo. Sam glumac je u jednom intervjuu odbacio nagađanja da su njihova pojavljivanja strateški planirana. "Život se jednostavno razvija. Veze se razvijaju", izjavio je, naglašavajući spontanost njihova odnosa.