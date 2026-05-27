Od boho do minimalističkih modela: Duge bijele suknje ponovno su hit

Prozračni modeli od pamuka i lana, romantični krojevi i boho varijante preplavili su high street kolekcije i društvene mreže, a osim što izgledaju chic, bijele suknje savršene su za vruće dane i bezbroj stylish kombinacija

Bijela boja gotovo se svakog ljeta vraća među najveće modne favorite, a ove sezone posebno mjesto zauzele su duge bijele suknje. Prozračne, elegantne i nevjerojatno nosive, postale su nezaobilazan dio ljetne garderobe i komad koji jednako dobro funkcionira u ležernim, minimalističkim i boho kombinacijama.

Od pamučnih i lanenih modela do romantičnih krojeva s čipkom, volanima i vezom, duga bijela suknja ove je sezone pravi statement komad. Posebno su popularni voluminozni modeli šireg kroja koji prate pokret i stvaraju onaj neopterećeni, chic dojam karakterističan za ljetne outfite. Upravo zbog svoje jednostavnosti lako se kombiniraju i ostavljaju prostor za različite stilove - od mediteranskog minimalizma do opuštene boho estetike.

Veliki plus ovih suknji je njihova svestranost. Tijekom dana odlično izgledaju uz običnu bijelu ili crnu majicu bez rukava, ravne natikače i pletenu torbu, dok se za večernje prilike mogu kombinirati s lanenom košuljom, sandalama s tankim remenčićima i upečatljivim nakitom. Ljubiteljice boho stila birat će modele s čipkom, vezom i slojevitim detaljima uz oversized košulje i kožne sandale, dok će minimalistice posegnuti za čistim krojevima i neutralnim tonovima.

Osim što izgledaju elegantno, duge bijele suknje idealne su za visoke temperature jer djeluju lagano i prozračno, osobito kada su izrađene od prirodnih materijala poput pamuka i lana. Upravo zato nije iznenađenje što su preplavile high street kolekcije i društvene mreže te postale jedan od najpoželjnijih ljetnih komada.

U nastavku donosimo najljepše modele dugih bijelih suknji iz aktualne high street ponude.

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 22,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 69,99 €

Zara - 59,95 €

Zara - 35,95 €