Borna Sosa i Ivona Šimunović vjenčali su se u Dubrovniku, a mladenka je blistala u minimalističkoj kreaciji

Hrvatski nogometni reprezentativac Borna Sosa i njegova dugogodišnja partnerica, arhitektica Ivona Šimunović, vjenčali su se u Dubrovniku

Hrvatski nogometni reprezentativac Borna Sosa i njegova dugogodišnja partnerica, arhitektica Ivona Šimunović, okrunili su svoju ljubav brakom u Dubrovniku, gradu koji za mladenku ima posebno značenje jer iz njega vuče korijene. Par, poznat po samozatajnosti i čuvanju privatnosti, ovoga je puta svoju sreću podijelio s najbližom obitelji i prijateljima u ceremoniji koja je spojila klasičnu eleganciju, mediteransku raskoš i suvremenu umjetničku viziju, pretvarajući svoj najvažniji dan u nezaboravan događaj o kojem će se još dugo pričati.

Grgo Jelavić/Pixsell

Besprijekorna elegancija s potpisom

Ceremonija vjenčanja održana je u baroknoj crkvi Svetog Ignacija, smještenoj u srcu Staroga grada. Ivona Šimunović plijenila je poglede u minimalističkoj, ali iznimno profinjenoj vjenčanici koja slavi popularnu "old money" estetiku. Odabrala je model "Winton" australskog brenda Kyha, čija se cijena, prema službenim stranicama, kreće iznad pet tisuća eura. Kreacija od teškog satena isticala se strukturiranim korzetom sa spuštenim naramenicama koje su elegantno otkrivale ramena, dok je asimetrična suknja s visokim prorezom dodavala dozu modernosti. Nježni saten pratio je svaki njezin pokret, stvarajući dojam fluidnosti i gracioznosti. Cjelokupan dojam upotpunila je dugim, jednostavnim velom od tila i jedinstvenim buketom žutog plamenog ljiljana (Gloriosa superba), cvijeta koji je svojom egzotičnom ljepotom savršeno zaokružio njezin sofisticirani izgled.

Grgo Jelavić/Pixsell

Grgo Jelavić/Pixsell

Borna Sosa bio je jednako elegantan, odabravši bezvremensku klasiku - crni smoking s bijelim prslukom i leptir-mašnom, potvrđujući da je jednostavnost ponekad doista vrhunac stila. Nakon obreda, sretni mladenci prošetali su Stradunom u pratnji sina Šimuna, gdje su ih pozdravili brojni građani i znatiželjni turisti, dijeleći s njima trenutke iskrene radosti.

Proslava kao umjetnička instalacija

Svadbeno slavlje nastavilo se na jednoj od najljepših lokacija u gradu, terasi Umjetničke galerije Dubrovnik, koja nudi spektakularan pogled na more i povijesne gradske zidine. Za uređenje, koje je bez daha ostavilo sve prisutne, bio je zadužen proslavljeni cvjećar i umjetnik Saša Šekoranja. Umjesto očekivane romantične scenografije u pastelnim tonovima, Šekoranja je prostor pretvorio u pravu umjetničku instalaciju nadahnutu jugom.

Dominirali su sunčani tonovi žute boje, od raskošnih aranžmana kala i gerbera do svježih limuna i limeta ležerno razbacanih po stolovima, unoseći u prostor energiju i zaigranost Mediterana. Posebnu pažnju privlačile su monumentalne instalacije bijelih orhideja koje su se uzdizale iznad stolova poput lebdećih cvjetnih skulptura. Njihove nježne latice u kontrastu sa žutim detaljima, kristalnim čašama koje su hvatale svjetlost i drvenim stolicama stvarale su ambijent koji je bio istovremeno raskošan i prirodan. Svaki detalj bio je pomno osmišljen kako bi se stvorila cjelovita priča koja slavi ljeto, more i ljubav.

Grgo Jelavić/Pixsell

Ljubav daleko od očiju javnosti

Borna i četiri godine starija Ivona u vezi su šest godina, no svoju su intimu uspješno čuvali daleko od medijske pozornosti. Njihova priča prvi je put privukla interes javnosti uoči Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, kada je nogometaš potvrdio da je u sretnoj vezi, no identitet njegove odabranice dugo je ostao nepoznat. Samozatajna arhitektica bila mu je velika podrška s tribina, a Borna je u rijetkim prilikama isticao kako ga je kod nje posebno osvojila njezina samostalnost. Par je prošle godine u potpunoj diskreciji dobio i sina Šimuna, čije je ime javnost doznala tek nakon krštenja. Njihovo vjenčanje bilo je savršen odraz njihove veze - intimno, elegantno i usredotočeno na ono najvažnije. Kao kruna večeri, umjesto tradicionalnog vatrometa koji je u Dubrovniku zabranjen, nebo iznad tvrđave sv. Ivana osvijetlio je spektakularan dron show. Svjetlosne formacije ispisivale su ljubavne poruke, pružajući gostima i slučajnim prolaznicima dojmljiv i ekološki prihvatljiv vizualni doživljaj.