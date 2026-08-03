Đurđa Tedeschi jedna je od najbolje odjevenih Hrvatica: Dovoljno je pogledati ove outfite

Iako nije rođena u Gradu, umirovljena sutkinja Đurđa Tedeschi postala je neodvojiv dio dubrovačke suvremene vizualne memorije. Svojom prisutnošću na kulturnim događanjima i prepoznatljivom siluetom na Stradunu, utkala se u svakodnevicu grada koji je odabrala za jedan od svojih domova. Ona je dokaz da stil nije pitanje trenda, već stava i discipline.

Crna kao platno za avangardu

Njezin je stil često opisan kao arhitektonski. Gotovo uvijek vjerna crnoj boji, Đurđa Tedeschi koristi je kao podlogu za skulpturalne forme i dekonstruirane krojeve. Modni znalci povezuju je s dizajnerima poput Yohjija Yamamota, no ono što je čini pamtljivom nije etiketa, već činjenica da nikada ne izgleda kao itko drugi. Njezine tamne siluete, u kontrastu s bijelim dubrovačkim kamenom, postaju pokretne instalacije. Svaka šetnja Stradunom pretvara se u modni performans u kojem glavnu ulogu igraju odvažni krojevi.

Priča ispričana šeširom

Jedan od njezinih najprepoznatljivijih zaštitnih znakova je šešir. Taj detalj govori o njezinu pristupu - elegancija Đurđe Tedeschi nije slučajna, već pomno građena i usavršavana. Njezina fascinacija pokrivalima za glavu kulminirala je 2019. godine kada je u Etnografskom muzeju u Zagrebu otvorila izložbu pod nazivom "Memories Are Made Of This", prikazavši 55 primjeraka iz svoje privatne kolekcije. Među njima su se našli komadi s potpisom slavnih dizajnera ali i bezimeni primjerci pronađeni u antikvarijatima.

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