Uvijek posebna Đurđa Tedeschi: Valentino haljina i detalji stvoreni za kazališnu premijeru

Upečatljiva haljina spaja nježnu puderasto ružičastu nijansu sa sjajnim zlatnim dijelom, stvarajući dramatičan kontrast koji se izvrsno uklopio u svečanu kazališnu atmosferu

Na dramskoj premijeri Shakespeareova "Richarda III.", održanoj u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, Đurđa Tedeschi još je jednom privukla pozornost osebujnim i umjetnički promišljenim modnim izdanjem.

Za dubrovačku večer odabrala je Valentino Garavani Colorblock Midi Dress, čija se cijena trenutačno kreće oko 3.200 eura. Upečatljiva haljina spaja nježnu puderasto ružičastu nijansu sa sjajnim zlatnim dijelom, stvarajući dramatičan kontrast koji se izvrsno uklopio u svečanu kazališnu atmosferu.

Grgo Jelavić/Pixsell

Asimetrična konstrukcija i crni detalj u struku daju modelu avangardan, gotovo kostimografski karakter, dok zlatna tkanina unosi dozu raskoši i glamura. Đurđa je izdanje zaokružila crnim salonkama šiljastog vrha, malenom crnom torbicom, velikim zlatnim naušnicama i razigranim tamnim šeširom.

Rezultat je bila kombinacija koja istodobno djeluje elegantno, teatralno i nekonvencionalno. Đurđa Tedeschi još je jednom pokazala da modu ne doživljava kao puko praćenje trendova, nego kao prostor za kreativnost, osobnost i modnu igru te da je i dalje jedna od najbolje odjevnih Hrvatica.

Promo

Shakespeareov "Richard III.", u režiji Vita Taufera, izveden je kao dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!