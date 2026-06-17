Hit traperice u stilu Đurđe Tedeschi: Još jednom potvrđuje status modne ikone

U svom prepoznatljivom modnom rukopisu koji uvijek balansira između elegancije i avangarde, Tedeschi je odabrala crnu monokromatsku kombinaciju koja spaja strukturu i ležernost

Slano Film Days, boutique filmski festival koji svake godine okuplja filmsku i kulturnu scenu u jedinstvenom ambijentu juga Hrvatske, i ovoga je puta poslužio kao savršena kulisa za modne trenutke koji se pamte. Među gostima se istaknula i Đurđa Tedeschi, bivša sutkinja i jedna od najprepoznatljivijih Hrvatica kada je riječ o profinjenom, osobnom stilu odijevanja.

Grgo Jelavić/Pixsell

U svom prepoznatljivom modnom rukopisu koji uvijek balansira između elegancije i avangarde, Tedeschi je odabrala crnu monokromatsku kombinaciju koja spaja strukturu i ležernost. Glavni statement komad bile su balon traperice, koje voluminoznim krojem unose dozu suvremenosti i opuštene drame, dok siluetu istovremeno čine modernom i izduženom.

Gornji dio stylinga čini dugi top s potpisom brenda Rick Owens, poznatog po svojoj prepoznatljivoj minimalističkoj, gotovo skulpturalnoj estetici. Upravo taj komad daje outfitu dozu modne ozbiljnosti i tihog luksuza, bez potrebe za pretjerivanjem.

Edim Turčinović/Novagenus

Cijeli look zaokružen je šeširom i diskretnim modnim detaljima koji dodatno naglašavaju njezinu sklonost promišljenim, ali nenametljivim stilskim odabirima. U spoju s kamenim ambijentom Slanog i mediteranskom scenografijom, outfit dobiva gotovo filmsku dimenziju – kao kadar koji savršeno spaja osobnost, prostor i modu u jednu skladnu priču.