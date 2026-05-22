Savršena i noću i danju: Najljepša izdanja Demi Moore u Cannesu

Kao članica žirija na Filmskom festivalu u Cannesu 2026., Demi Moore dominirala je svakim svojim pojavljivanjem. Njezina suradnja sa stilistom Bradom Goreskim rezultirala je nizom nezaboravnih modnih izdanja koja su u potpunosti zasjenila crveni tepih. Vrhunac se dogodio na premijeri filma "Paper Tiger", gdje je Moore nosila neonsko ružičastu balsku haljinu brenda Matières Fécales. Avangardna kreacija, s predimenzioniranom mašnom i poderanim detaljima koji simboliziraju prolaznost i raspadanje, bila je odvažan odmak od tradicionalne elegancije. Taj je potez potvrdio njezin status istinske modne predvodnice koja se ne boji rizika. Ipak, njezina modna priča nije se zaustavila na avangardi. Na otvaranju festivala zablistala je u elegantnoj Jacquemus haljini prekrivenoj sedefastim šljokicama, dok je za druge premijere birala eteričnu Gucci haljinu boje lavande i upečatljivu, skulpturalnu crvenu kreaciju. Goreski je potvrdio da je cilj bio stvoriti "šaren, optimističan i vibrantan" dojam. Svako izdanje nadopunila je pomno odabranim nakitom, uglavnom s potpisom Choparda, demonstrirajući nevjerojatnu svestranost. Moore je jednaku pažnju posvetila i dnevnim izdanjima. Za fotografiranje žirija odabrala je zaigranu Jacquemus haljinu s točkicama, dokazujući da njezin stil ne poznaje kompromise ni izvan crvenog tepiha. Mijenjajući i do četiri kombinacije dnevno, svaki je trenutak iskoristila za modnu izjavu.

Demi Moore je u Cannesu pokazala više od dobrih odjevnih kombinacija; demonstrirala je moć mode kao oblika izražavanja. Njezin nastup na Azurnoj obali ostat će upamćen kao majstorska lekcija stila koja ju je potvrdila kao ikonu koja ne slijedi trendove, već ih sama stvara.