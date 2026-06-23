Dama iz Zagreba u odvažnoj kombinaciji: Svi su primijetili njezine cipele

Ovaj look je dobar primjer kako se jedan pomalo 'opasan' modni komad može uklopiti u ženstvenu, ležernu ljetnu priču

Dama na fotografiji prošle je subote na zagrebačkoj špici privukla pažnju Dosadnog Fotografa koji ekskluzivno za Žena.hr donosi najzanimljivije outfine iz centra metropole svojom odvažnom modnom kombinacijom. Prozračan kombinezon nježnog cvjetnog uzorka u puderastim tonovima, daje romantičan, boho dojam. Krojem podsjeća na estetiku 70-ih: tanke naramenice, lagano spušteni gornji dio, široke nogavice i mekana silueta koja se kreće zajedno s tijelom.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

No, ono što cijeli styling najviše podiže definitivno su cipele - bijele platforme s vrlo visokom tankom petom. To je model koji smo već viđali kroz različite modne cikluse, posebno krajem 90-ih i početkom 2000-ih, kada su "party" platforme bile gotovo zaštitni znak izlazaka. I da, vratile su se. Moda se posljednjih sezona snažno vratila volumenu: visoke platforme, retro pete, masivni potplati i dramatične cipele ponovno su među najtraženijim komadima. Ove cipele imaju tipičnu Y2K estetiku: bijela boja, otvoreni prsti, ekstremna visina i kontrast između elegantne pete i gotovo skulpturalnog potplata. Vizualno izdužuju nogu i odmah mijenjaju proporcije cijelog outfita.

Styling je zanimljiv upravo zbog tog balansa: nježni cvjetni kombinezon mogao bi izgledati vrlo dnevno uz ravne sandale ili tenisice, ali ove cipele mu daju dozu glamura i samopouzdanja. Velike sunčane naočale, valovita kosa, jednostavan nakit i zanimljiva torba dodatno naglašavaju mediteranski, ljetni vibe - kao da je outfit spreman za šetnju rivom, ručak uz more ili večernji izlazak.