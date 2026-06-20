Zagrebačka špica gori zbog haljina i minica, pogledajte veliku fotogaleriju

Prvi pravi ljetni vikend pretvorio je zagrebačku špicu u pravu modnu pozornicu. Sunčano i toplo vrijeme iz ormara je izvuklo lagane haljinice, mini suknje i prozračne kombinacije koje su dominirale centrom grada. Šetači su i ovoga puta pokazali da Zagreb itekako prati modne trendove. Od romantičnih cvjetnih uzoraka do minimalističkih ljetnih izdanja, na špici nije nedostajalo inspiracije za sve ljubitelje mode. Posebnu pažnju privukle su ženstvene siluete, vedre boje i modni detalji koji su zaokružili svaki outfit. Lepršave tkanine, sunčane naočale i efektne torbice bili su nezaobilazan dio ljetnog street stylea.

Tko je sve zablistao na subotnjoj špici i kakve su modne kombinacije obilježile početak ljeta, pogledajte u velikoj fotogaleriji.

Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.