Obožavane ili omražene? Japanke s platformom ponovno osvajaju modnu scenu

I dok ih jedni obožavaju, drugi ih nikako ne mogu zamisliti u svojim kombinacijama. Bez obzira na podijeljena mišljenja, jedno je sigurno – japanke s platformom jedan su od najvećih ljetnih trendova

Trendovi iz 90-ih i ranih 2000-ih već nekoliko sezona dominiraju modnom scenom, a ovog ljeta vraća se još jedan komad koji izaziva podijeljena mišljenja – japanke s platformom. Dok ih jedni obožavaju zbog udobnosti i cool retro vibea, drugi ih i dalje smatraju jednim od omraženijih trendova. No jedno je sigurno – ove sezone ponovno ćemo ih viđati posvuda, a već su zavladale i kolekcijama mnogih brendova.

Modeli koji su nekad bili zaštitni znak pop kulture i teen estetike sada dolaze u modernijim, profinjenijim verzijama. Minimalističke japanke s debelim potplatom, gumeni modeli inspirirani surf stilom ili elegantnije varijante od kože savršeno su se uklopile u aktualni povratak ležerne estetike 90-ih.

Osim što unose dozu nostalgije u svaki outfit, japanke s platformom mnogima su postale omiljen izbor i zato što spajaju udobnost i efektan izgled. Daju nekoliko centimetara visine, a pritom su puno praktičnije za svakodnevno nošenje od klasičnih potpetica. Upravo zato sve ih češće viđamo u street style kombinacijama, ali i na društvenim mrežama gdje ih modne influencerice nose uz gotovo sve.

Odlično pristaju uz duge lepršave suknje i haljine kojima daju opušteniji, pomalo boemski dojam. Jednako dobro funkcioniraju i uz traperice ravnog kroja, lanene hlače ili denim šorc za jednostavne ljetne kombinacije. Ako volite minimalistički stil, možete ih kombinirati s jednostavnim topom i oversized košuljom, dok će u nešto odvažnijim outfitima sjajno izgledati uz mini suknje i crop topove inspirirane Y2K estetikom.

Iako možda nisu trend koji će se svidjeti baš svima, japanke s platformom očito su ponovno pronašle svoje mjesto u ljetnoj garderobi. Udobne, praktične i dovoljno upečatljive da podignu i najjednostavniju kombinaciju, ove će sezone ponovno biti jedan od najzanimljivijih povratničkih trendova.

U nastavku donosimo modele iz high street ponude koji će se savršeno uklopiti u svaku ljetnu garderobu.

Bershka - 25,99 €

Bershka - 29,99 €

Bershka - 19,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 19,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Zara - 22,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €