Severina za sinovu krizmu odabrala decentan outfit: Jedan detalj pokazao zašto je kraljica stila

Severina je za obiteljsko slavlje odjenula usku, midi, sivu haljinu, a modni dodaci bili su bijele boje. Ipak, jedan se posebno istaknuo

Severina je na društvenim mrežama objavila fotografije kojima se pohvalila da je njezin sin Aleksandar ovog vikenda primio sakrament Svete potvrde. Na fotografijama koje je objavila mogla se vidjeti topla, obiteljska atmosfera ispunjena emocijama, osmijesima i ponosom. Posebnu pažnju privukla je njezina kratka, ali vrlo dirljiva poruka sinu.

„Krizmenik, kuma, mama… obitelj i prijatelji ti žele lijep, sretan i blagoslovljen život, sine moj prekrasni…“ napisala je uz fotografije.

Aleksandar se krizmao u župi Marije Pomoćnice na zagrebačkoj Knežiji. Kuma mu je bila Lorena Rusin, koja mu je i krsna kuma. Na fotografijama s krizme vidi se i Aleksandrovo srednje, krsno, ime koje dosad nije bilo poznato javnosti. Na kuminu poklonu napisano je - Aleksandar Mihael Popović.

Slavlje nakon sakramenta održano je u zagrebačkom Okrugljaku, a osim Aleksandra, koji je za krizmu je odabrao svijetlo bež odijelo u kombinaciji s bijelim tenisicama, čime je spojio mladenačku ležernost i svečani stil, svi su gledali u modnu kombinaciju Severine. Pjevačica je za ovu važnu prigodu odabrala sofisticiranu tamnosivu haljinu klasičnog kroja koja je naglašavala njezinu vitku figuru, ali je istovremeno djelovala vrlo elegantno i primjereno svečanom crkvenom događaju. Poseban detalj na haljini bio je upečatljiv bijeli cvijet smješten na gornjem dijelu kreacije, koji je cijelom outfitu dao dozu profinjenosti i modernog glamura. Styling je upotpunila bijelom torbicom i salonkama u istoj nijansi, čime je postigla skladan i vrlo chic izgled.

Kosu je nosila jednostavno stiliziranu, s blagim valovima koji su dodatno naglasili prirodnu eleganciju, dok je make-up bio decentan i svjež. Cijeli styling savršeno je odgovarao atmosferi događaja: dovoljno glamurozan da odražava njezin prepoznatljiv modni izričaj, ali istovremeno nenametljiv i prikladan obiteljskom slavlju.