IBeauty Day by Extravagant nadmašio sva očekivanja: Evo tko se pojavio od poznatih

Drugi IBeauty Day by Extravagant oduševio je sve ljubiteljice make-upa, a Look & Learn Masterclass u vodstvu vizažistice Ive Berišić i ove je godine zainteresirao sve sudionice. Mnogi su jedva dočekali i brojne nove kozmetičke novitete omiljenih beauty brendova.

Program eventa započeo je zanimljivim beauty talkom u kojem je moderatorica Adriana Karuza ugostila atraktivna imena iz beauty i modnog svijeta, dizajnera Jurja Zigmana, doktoricu Vivian Jurković, predstavnicu tvrtke Revelo Klaru Rogalo, influencere Marka Cucurina, Danijelu Arbutinu i Marjetu Kessler. Odlično raspoloženi gosti podijelili su razna iskustva i savjete, uz puno smijeha i izvrsne atmosfere.

Nakon razgledavanja brojnih noviteta i ležernog i duhovitog beauty talka, svi su jedva dočekali masterclass Ive Berišić koja je predstavila dva make-up looka.

Peachy Soft Glam oduševio je sve ljubiteljice svježeg, komercijalnog izgleda, a Iva Berišić je na svoj poznati način, uz mnogo savjeta objasnila kako postići ovaj proljetni look. Na drugoj je radionici Berišić predstavila Rose Bold Glam, pravi statement look za one hrabrije i odvažnije.

Sam vrhunac IBeauty Daya by Extravagant bila je podjela potvrda o sudjelovanju i bogatih goodie bagova, prepunih nevjerojatnih make up i beauty proizvoda, od fantastičnih JN Beauty, Keune i Catrice proizvoda, kozmetičkih proizvoda tvrtki Revelo i Delmerion te proizvoda brendova Kryolan, Hawe, Pandy, True Dates, Circadia i Nassif MD Dermaceuticals, Kiko Milano, Chix i Immortela.

Tvrtka Delmerion predstavila je Tweezerman pincete i proizvode za stiliziranje trepavica i obrva, Hawe corner oduševio je svojom ponudom korisnih dodataka za prekrivanje grudi, a JN Beauty predstavila je brojne bestsellere iz svojih najpoznatijih kolekcija.

Odlične kozmetičke proizvode za njegu kose predstavio je i Keune u svom corneru, a tvrtka Revelo upoznala je publiku s izvrsnim Circadia i Nassif MD Dermaceuticals proizvodima te hydrafacial uređajem koji je izazvao posebnu pozornost.

Sve je privukao i Catrice kutak s privlačnim make up kolekcijama, a publici je u masterclassu predstavljena i revolucionarna Chix threading bar olovka za obrve. Dr. Vivian's corner i ove je godine plijenio pozornost na samom ulazu u dvoranu, kao i njen novi proizvod, parfem u stiku „Vivi“. Na terasi ispred hotela mnogi se nisu odoljeli fotografirati pored velebne Omode 5 iz Krainc d.o.o.

Svaki ugao predivnog Event rooms gardena Amadria Parka Hotela Continental mamio je svojim uređenjem by Awki studio i beauty novitetima, druženje je započelo pićem dobrodošlice iz Aure i styl cocktail cateringa, a svi su sa zadovoljstvom pozirali u Catrice i JN foto pointovima.

Ovogodišnji je IBeauty Day by Extravagant opravdao sva očekivanja i postavio visoku ljestvicu za sve nadolazeće događaje kojima se jako veselimo!