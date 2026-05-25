Marijana Batinić pokazala kako nositi najpoželjniji Zara sako sezone

Poznata voditeljica zna kako nositi klasične i statement komade, a ovaj put nas je oduševila military komadom koji je odjenula u nekoliko prilika

Marijana Batinić još je jednom pokazala kako se s nekoliko ključnih komada može složiti outfit koji izgleda elegantno, moderno i potpuno neopterećeno. Poznata voditeljica zablistala je u Dublinu u kombinaciji koja spaja klasiku i urbani chic, a posebno se istaknuo tamni sako iz Zare koji je cijelom looku dao dozu pariškog šarma.

Crni strukirani sako s efektnim gumbima podsjeća na bezvremenske military modele koji se već sezonama vraćaju na modnu scenu. Marijana ga je kombinirala s jednostavnom bijelom majicom i širokim trapericama visokog struka – modelom koji je ove godine apsolutni favorit među trendsetericama. Opušten kroj trapera savršeno balansira elegantniji gornji dio kombinacije i cijelom outfitu daje ležernu notu.

Look je dodatno zaokružila bijelim tenisicama i velikim sunčanim naočalama, a upravo su ti detalji dali dojam nenametljive sofisticiranosti. Posebno nam se sviđa što je outfit prilagodljiv različitim prilikama – jednako dobro funkcionira za gradske šetnje, ručak s prijateljima ili putovanja.

Marijana je još jednom dokazala da nije potrebno nositi luksuzne komade kako bi outfit izgledao efektno. Dovoljni su dobar kroj, nekoliko klasičnih komada i styling koji odiše samopouzdanjem.