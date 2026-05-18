Nina Badrić nakon Lisinskog zahvalila fanovima: Pogledajte kako je sinoć blistala

Nina Badrić održala je koncert za pamćenje u rasprodanoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Pred prepunim Lisinskim predstavila je svoje prvo vinilno izdanje - album "Moji ljudi". Ovo je bio četvrti koncert koji je Nina rasprodala u Lisinskom i na njemu je ekskluzivno bio dostupan novi album "Moji ljudi" objavljen na vinilu.

Nina je nastupila u pratnji Ante Gelo orkestra i uz već provjerene hitove iz svoje duge karijere izvela je i pjesme s novog albuma. Na pozornici su joj se u jednom trenutku pridružili i obožavatelji kojima je odlično raspoložena Nina potpisala i novi vinil.

Posebno iznenađenje večeri bio je i dolazak Nininog prijatelja i suradnika Alana Hržice na pozornicu. Publika je preko dva sata pjevala s Ninom u glas, a ni nakon bisa nisu ju htjeli pustiti da ode.

Dan kasnije Nina je zahvalila obožavateljima na podršci u emotivnoj objavi na Instagramu.

"Moj Zagrebeeeeeeee!!!!! Rastavili ste me sinoć na tisuću dijelova i to već u prvoj sekundi… Pamtit ću ovo večer… I tu sliku od sinoć nosim u srcu", napisala je Nina uz seriju fotografija i videozapisa koji su dočarali čarobnu atmosferu.

Luka Čop

Koncert u Zagrebu održan je u sklopu njezine iznimno uspješne turneje "Moji ljudi". Da je večer bila posebna, svjedoči i video koji je pjevačica objavila, a koji prikazuje njezin izlazak na pozornicu. Praćena gromoglasnim pljeskom i ovacijama publike, vidno emotivna Nina zakoračila je pred svoje obožavatelje u glamuroznoj, svjetlucavoj haljini s resicama, dok su je na pozornici čekali njezin bend i orkestar.

Ova objava nije samo zahvala, već i potvrda da je turneja "Moji ljudi" za Ninu Badrić više od serije koncerata. Riječ je o intimnom putovanju i zatvaranju životnog kruga koje dijeli sa svojom vjernom publikom, a zagrebački koncert ostat će upisan kao jedna od najemotivnijih postaja na tom putu.

U subotu je Nina nastupila u Ljubljani. Za taj je nastup odabrala još jednu dugačku, svjetlucavu haljinu sirena kroja.

"Ostavila sam srce na podu (a i cipelu 😂), ako ga netko nađe, neka ga vrati", napisala je Nina uz fotografije s koncerta.