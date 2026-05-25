Tko zaslužuje krunu? Pogledajte kandidatkinje za Miss Universe Hrvatske 2026.

Još nas samo nekoliko sati dijeli od finalnog izbora Miss Universe Hrvatske 2026.!

Za prestižnu titulu, ali i brojne vrijedne nagrade, natječe se 15 finalistica koje užurbano uvježbavaju posljednje detalje svojih nastupa pred ocjenjivačkim sudom. Pred žirijem je i ove godine izazovan zadatak - odabrati onu koja će Hrvatsku predstavljati na svjetskoj pozornici u Puerto Ricu u studenom.

"Kao što svih ovih godina naglašavamo, titula Miss Universe Hrvatske je posao. Ne podrazumijeva samo lijepo lice i dobar hod po pisti. Djevojka koja ponese ovu titulu mora biti spremna na odgovornost, odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman. I sve to mora biti vidljivo svima na društvenim mrežama. Sjajan primjer svega navedenog je Laura Gnjatović koja je svojim radom i prisutnošću na društvenim mrežama ostvarila značajnu međunarodnu vidljivost i napravila sjajnu promociju Hrvatske", istaknuo je vlasnik izbora Vladimir Kraljević. Ovogodišnji, jubilarni 30. izbor Miss Universe Hrvatske održat će se večeras u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu. Događaj će se moći pratiti putem live streaminga na YouTube kanalu Jutarnjeg lista s početkom u 20:00 sati dok će snimka izbora biti emitirana na CMC televiziji u srijedu, 27. svibnja. Finalistice će se predstaviti u večernjim i cocktail haljinama brenda Bariba, kupaćim kostimima Pletix te obući Humanic. Za njihov besprijekoran izgled pobrinut će se make-up artisti Učilišta Profokus u suradnji s Aura kozmetikom, kao i stilisti Studija Ivana iz Sesveta u suradnji sa Schwarzkopf Professional. Glazbeni dio programa dodatno će obogatiti nastupi Mije Dimšić, Nele, Sandija Cenova i Martina Kosovca, dok će kroz večer publiku voditi Davor Garić. Kojoj će od finalistica prošlogodišnja Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, predati krunu Zlatarne Dodić, saznat ćemo večeras. Pobjednica će time steći pravo i privilegiju predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Universe u Puerto Ricu. Uz titulu, očekuju je i brojne vrijedne nagrade, među kojima se ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) za četverogodišnji prijediplomski ili MBA studij u vrijednosti do 20.000 eura. Sve novosti vezane uz Miss Universe Hrvatske mogu se pratiti putem društvenih mreža - Facebooka, platforme X i Instagrama - kao i na portalu Jutarnji.hr te u tiskanim izdanjima Jutarnjeg lista i magazina Gloria. Miss Universe® jedan je od najprestižnijih svjetskih izbora ljepote s tradicijom dugom 75 godina. Pobjednica tijekom svog mandata živi u New Yorku te aktivno surađuje s brojnim organizacijama koje se bave prevencijom HIV-a i pomoći oboljelima od AIDS-a. Također djeluje kao ambasadorica dobre volje pri Ujedinjenim narodima te podržava inicijative usmjerene na pomoć djeci s Downovim sindromom i organizaciju Smile Train, koja omogućuje besplatne operacije djeci rođenoj s rascjepom usne i nepca. Ovaj međunarodni spektakl prati i do milijardu gledatelja u više od 170 zemalja svijeta. Aktualna Miss Universe® je 25-godišnja Fatima Bosch Fernàndes iz Meksika, koja njeguje ljubav prema prirodi i bogatoj kulturi svoje zemlje. Predana je zaštiti životinja, a njezin rad pokreću empatija, svrha i kontinuirani osobni razvoj.