Brodarice su i dalje it komad: Udobne cipele koje nosimo cijele sezone

Brodarice već nekoliko sezona ne silaze s modne scene, a čini se da njihova popularnost ne jenjava ni ovog proljeća i ljeta. Ove cipele inspirirane klasičnim mokasinama i nautičkim stilom osvojile su modne insajderice zahvaljujući spoju udobnosti, praktičnosti i effortless chic dojma. Nose ih trendseterice i ljubiteljice minimalističkog stila, a jednako dobro funkcioniraju u ležernim dnevnim kombinacijama kao i u nešto elegantnijim outfitima za posao ili grad.

Najpopularniji modeli ove sezone dolaze u toplim smeđim nijansama koje se lako kombiniraju s ostatkom garderobe, no u ponudi se mogu pronaći i crne, bež ili dvobojne verzije. Posebno su tražene brušene varijante koje outfitu daju opušten i pomalo retro prizvuk, dok modeli od glatke kože djeluju sofisticiranije i klasičnije.

Što se stiliziranja tiče, brodarice su zaista svestrane. Odlično pristaju uz traperice ravnog kroja, lanene hlače i oversized košulje, ali i uz elegantne poslovne hlače, bermude ili jednostavne ljetne haljine. Bez obzira preferirate li minimalistički stil ili nešto opuštenije kombinacije s dozom vintage estetike, brodarice se lako uklapaju u gotovo svaki ormar.

Osim što izgledaju chic, brodarice su i iznimno udobne, zbog čega su idealan izbor za svakodnevno nošenje. Savršene su za duge gradske šetnje, odlazak na posao, kavu u gradu ili vikend izlete, a pritom uvijek ostavljaju dojam promišljenog i stylish outfita bez previše truda.

U novim high street kolekcijama mogu se pronaći brojni modeli – od klasičnih kožnih verzija do modernijih interpretacija s detaljima poput vezica, kontrastnih šavova ili mekanih tekstura. Upravo zato nije teško pronaći par koji će se uklopiti u svaki ormar, a u nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude.

