Od ureda do kave u gradu: Bijele bluze i košulje za svaku priliku
Bijele bluze i košulje već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u svijetu mode. Riječ je o bezvremenskim komadima koji nadilaze trendove i sezonske promjene, zbog čega se s razlogom smatraju jednim od temelja svake capsule garderobe. Jednostavne, elegantne i iznimno prilagodljive, bijele bluze i košulje pružaju savršenu bazu za bezbroj različitih kombinacija.
U proljetnim i ljetnim mjesecima njihova svestranost posebno dolazi do izražaja. Lagani materijali poput pamuka, lana ili viskoze čine ih idealnim izborom za toplije dane, dok njihova neutralna boja unosi dozu svježine i profinjenosti u svaki outfit. Upravo zbog te jednostavnosti, bijela bluza ili košulja lako se uklapa u svaki stil – od minimalističkog i klasičnog do romantičnog ili trendovski razigranog.
Kada je riječ o poslovnim kombinacijama, bijela košulja nepogrešiv je izbor. Uparena s klasičnim hlačama visokog struka ili elegantnom suknjom, stvara dotjeran i profesionalan izgled. Uz dodatak blejzera i decentnih modnih dodataka, ova kombinacija postaje idealna za ured ili formalnije prilike. S druge strane, za opuštenije dnevne varijante, bijela bluza može se nositi uz traperice ravnog kroja ili lepršave midi suknje, čime se postiže ležeran, ali i dalje vrlo chic dojam.
Za proljetne šetnje ili neformalne izlaske, bijela košulja od lana savršeno se slaže s kratkim hlačama ili laganim hlačama širokih nogavica. Otvorenih rukava i blago raskopčana, daje nonšalantan i sofisticiran izgled. U večernjim kombinacijama, pak, bijela bluza s romantičnim detaljima poput volana ili čipke može se kombinirati s elegantnim hlačama ili satenskom suknjom, stvarajući profinjenu i ženstvenu siluetu.
Upravo zbog svoje prilagodljivosti i bezvremenskog karaktera, bijele bluze i košulje komadi su u koje se uvijek isplati investirati. Bez obzira na stil ili priliku, one nude beskrajne mogućnosti kombiniranja i lako se uklapaju u svaki ormar.
U nastavku donosimo najljepše modele iz aktualne high street ponude koji će se savršeno uklopiti u proljetnu i ljetnu garderobu.