Kremasti snovi bez paljenja pećnice: Tri provjerena recepta za cheesecake

Bilo da ste početnik u kuhinji ili iskusni slastičar, cheesecake bez pečenja desert je koji nudi bezbroj mogućnosti uz minimalan trud. Od super jednostavne verzije s tri sastojka, preko pouzdanog klasika sa želatinom do dekadentne čokoladne bombe, svaka od ovih torti jamči užitak i divljenje

Cheesecake, kolač od sira, torta od sira - kako god ga zvali, ovaj desert sinonim je za kremasto savršenstvo. No, pomisao na pečenje u vodenoj kupelji i strah od pucanja površine mnoge odbija od pripreme. Srećom, postoji elegantno i nevjerojatno ukusno rješenje: cheesecake bez pečenja. Jednostavan za pripremu, prilagodljiv i idealan za tople dane, postao je omiljen desert diljem svijeta. Donosimo tri različita, ali jednako impresivna recepta koji će vas osvojiti na prvi zalogaj.

Cheesecake od samo tri sastojka

Ponekad su najjednostavnije stvari ujedno i najbolje, a to savršeno dokazuje recept za cheesecake od samo tri sastojka. Ova minimalistička verzija ne sadrži jaja, želatinu ni kondenzirano mlijeko, a njezina tajna leži u kvaliteti osnovnih namirnica.

Sastojci:

250 g mljevenih keksa (Plazma, Digestive)

125 g otopljenog maslaca

450 g punomasnog krem sira (sobne temperature)

120 g šećera u prahu

350 ml hladnog slatkog vrhnja (s najmanje 35% mliječne masti)

Priprema:

1. Pripremite podlogu: Pomiješajte mljevene kekse s otopljenim maslacem i utisnite smjesu na dno kalupa za tortu. Podlogu možete prethodno ohladiti u hladnjaku dok pripremate kremu.

2. Miksajte sir i šećer: U velikoj zdjeli mikserom mutite krem sir sobne temperature sa šećerom dok smjesa ne postane potpuno glatka, pjenasta i bez grudica.

3. Istucite šlag: U zasebnoj posudi istucite hladno slatko vrhnje u čvrst i stabilan šlag. Upravo šlag daje strukturu i prozračnost kremi.

4. Spojite smjese: Špatulom, laganim pokretima odozdo prema gore, umiješajte tučeno slatko vrhnje u smjesu od sira i šećera. Pazite da sačuvate prozračnost kreme.

5. Složite i ohladite: Dobivenu kremu izlijte preko pripremljene podloge od keksa i poravnajte površinu. Slijedi najvažniji korak - hlađenje. Ostavite cheesecake u hladnjaku najmanje šest do osam sati, a idealno preko noći, kako bi se potpuno stisnuo i razvio puni okus.

Recept sa želatinom za savršeno čvrstu teksturu

Za one koji žele apsolutnu sigurnost da će njihov cheesecake biti savršeno čvrst i lak za rezanje, verzija sa želatinom je nepogrešiv odabir. Ovaj pristup omogućuje stabilniju strukturu bez ugrožavanja kremastog osjećaja u ustima.

Sastojci:

250 g mljevenih keksa

125 g otopljenog maslaca

50 g sjeckanih prženih badema (po želji)

500 g krem sira

200 g grčkog jogurta

150 g šećera

400 ml slatkog vrhnja

1 vrećica (10 g) mljevene želatine

5 žlica hladne vode

Priprema:

1. Pripremite podlogu: Pomiješajte mljevene kekse (i bademe, ako ih koristite) s otopljenim maslacem. Smjesu utisnite na dno kalupa i stavite u hladnjak.

2. Aktivirajte želatinu: U maloj posudi pomiješajte želatinu s hladnom vodom i pustite da nabubri nekoliko minuta. Zatim je lagano zagrijavajte na niskoj temperaturi dok se potpuno ne otopi, pazeći da ne prokuha. Ostavite sa strane da se malo prohladi.

3. Pripremite kremu od sira: U velikoj zdjeli mikserom izmiješajte krem sir, šećer i grčki jogurt dok ne dobijete glatku smjesu.

4. Dodajte želatinu: U otopljenu želatinu dodajte jednu žlicu kreme od sira i dobro promiješajte, a zatim cijelu smjesu želatine ulijte u ostatak kreme od sira, neprestano miješajući.

5. Dodajte šlag: U zasebnoj posudi istucite slatko vrhnje u šlag, ali ne prečvrsto. Lagano ga špatulom umiješajte u smjesu sa sirom i želatinom.

6. Složite i ohladite: Kremu izlijte preko ohlađene podloge, poravnajte i stavite u hladnjak na najmanje šest sati. Rezultat je elegantna torta besprijekornog presjeka, idealna za ukrašavanje raznim voćnim preljevima, od svježih malina do umaka od borovnica.

Dekadencija za prave gurmane: Bogata čokoladna verzija

Ljubitelji čokolade doći će na svoje s ovom raskošnom i intenzivnom verzijom cheesecakea bez pečenja. Tajna ove kreme je dvostruka doza čokolade, a otopljena čokolada, osim okusa, djeluje i kao prirodni stabilizator zbog čega želatina često nije ni potrebna.

Sastojci:

250 g mljevenih Oreo keksa (s punjenjem)

70 g otopljenog maslaca

450 g krem sira

120 g šećera u prahu

3 žlice kvalitetnog kakao praha

200 g tamne čokolade (s oko 60% kakaa)

300 ml slatkog vrhnja

Priprema:

1. Pripremite podlogu: Sameljite Oreo kekse i pomiješajte ih s otopljenim maslacem. Dobivenu smjesu utisnite na dno kalupa za tortu kako biste stvorili tamnu i hrskavu bazu.

2. Otopite čokoladu: Na pari ili u mikrovalnoj pećnici otopite tamnu čokoladu i ostavite je sa strane da se malo prohladi.

3. Miksajte kremu: U velikoj zdjeli mikserom umutite krem sir sa šećerom i kakao prahom dok smjesa ne postane homogena i glatka.

4. Dodajte čokoladu: U smjesu sira dodajte prohlađenu otopljenu čokoladu i sve dobro sjedinite mikserom.

5. Umiješajte šlag: U zasebnoj, čistoj posudi istucite slatko vrhnje u čvrsti šlag. Lagano ga špatulom umiješajte u čokoladnu kremu kako bi se postigla prozračnost.

6. Složite i ohladite: Gotovu kremu izlijte na Oreo podlogu i poravnajte. Hladite u hladnjaku najmanje pet do šest sati. Ukrasite spiralama od šlaga, naribanom čokoladom ili svježim bobičastim voćem.