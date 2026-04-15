Povratak bootcut kroja: Opet su u trendu traperice koje laskaju svakoj figuri

Laskave, svestrane i iznenađujuće lako uklopive u svakodnevne kombinacije, bootcut traperice ponovno su favorit modnih insajderica – donosimo ideje kako ih nositi te 10 najboljih modela iz high street ponude

Povratak trendova iz 90-ih i ranih 2000-ih i dalje oblikuje modnu scenu, a među ključnim komadima koji su ponovno osvojili modne entuzijastice istaknule su se bootcut traperice. Nekada nepravedno zapostavljene i smatrane pomalo zastarjelima, danas se vraćaju u suvremenom, osvježenom izdanju koje spaja nostalgiju i moderan stil. Ono što je nekoć bilo sinonim za ležerne kombinacije sada dobiva chic prizvuk i postaje nezaobilazan dio proljetnih outfita.

Bootcut kroj, prepoznatljiv po laganom širenju od koljena prema dolje, ponovno je privukao pažnju i zahvaljujući poznatim trendsetericama poput Belle Hadid, Hailey Bieber i Sydney Sweeney, koje su ga uspješno uklopile u svoje svakodnevne kombinacije. Njihovi outfiti potvrđuju da se ovaj model traperica može nositi na bezbroj načina, od opuštenih do elegantnijih varijanti. Dodatnu potvrdu povratka ovog trenda dali su i dizajnerski brendovi poput Casablance, Sportmaxa i Etroa, čije su kolekcije za proljeće i ljeto reinterpretirale bootcut siluetu kroz Y2K i boho estetiku.

Ključ modernog nošenja bootcut traperica leži u balansu proporcija. Za svakodnevne kombinacije možeš ih nositi uz jednostavne majice ili košulje, dok će kratke jakne ili strukturirani blejzeri dodatno naglasiti liniju tijela i stvoriti sofisticiraniji dojam. Cipele također igraju važnu ulogu – modeli s petom, poput gležnjača ili sandala, vizualno izdužuju nogu i dodatno ističu prepoznatljivi kroj. S druge strane, ako preferiraš ležerniji stil, tenisice i ravne cipele dat će outfitu opuštenu, ali i dalje trendi notu.

Za nešto odvažnije kombinacije, inspiraciju možeš pronaći u povratku Y2K estetike – niskog struka, upečatljivih remena i razigranih topova. S druge strane, ljubiteljice suptilnijeg stila mogu se odlučiti za klasične modele u tamnijim nijansama i kombinirati ih s minimalističkim komadima poput pletenih topova ili laganih proljetnih kaputa. Upravo ta svestranost čini bootcut traperice jednim od najpoželjnijih komada sezone.

Čini nam se da se bootcut traperice nisu vratile tek kao prolazni trend, već kao osvježeni klasik koji se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama. Ako tražiš model koji će unijeti dozu retro šarma, ali i modernu eleganciju u tvoju garderobu, ovo je pravi izbor. U nastavku donosimo 10 favorita iz high street ponude koji će se uklopiti u svaki stil.

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €