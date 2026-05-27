Pun Mjesec stiže 31. svibnja: Plavi Mjesec donosi preokrete, odluke i novu perspektivu

Rijetka pojava dvaju punih Mjeseca u svibnju 2026. više je od nebeskog događaja; to je katalizator za duboku transformaciju. Svaki znak zodijaka vođen je da otpusti, promisli i uskladi se sa svojim istinskim putem

Svibanj 2026. godine bit će upisan u astrološke anale kao iznimno rijedak i energetski nabijen mjesec. Nebo nam, naime, donosi ne jedan, već dva puna Mjeseca, fenomen koji pojačava emocije, ubrzava životne promjene i gura svaki horoskopski znak prema konačnoj jasnoći, otpuštanju i transformaciji. Mjesec započinje intenzivnim Cvjetnim Mjesecom u škorpionu, a završava spektakularnim Plavim Mjesecom u strijelcu 31. svibnja, nudeći jedinstvenu priliku za duboki osobni i duhovni preobražaj. Ova dvostruka lunarna energija djeluje kao kozmički poziv na buđenje, tjerajući nas da se suočimo s istinama koje smo dugo izbjegavali i hrabro zakoračimo u autentičniju budućnost.

Dvostruka lunarna energija

Puni Mjeseci u astrologiji poznati su po osvjetljavanju, kulminaciji i emocionalnom intenzitetu. Oni na površinu izvlače skrivene istine i često označavaju ključne prekretnice u našim životima. Kada se u jednom kalendarskom mjesecu dogode dva puna Mjeseca, ta se energija dodatno pojačava i usložnjava. Astrološki gledano, ovo je razdoblje ubrzanog rasta i pojačane svijesti.

Svibanjski rijedak astrološki događaj stvara snažan "push-pull" efekt: prvi pun Mjesec, koji se dogodio 1. svibnja u znaku škorpiona, pokrenuo je proces dubokih emocionalnih otkrića i suočavanja sa sjenama. Njegova energija natjerala nas je da budemo brutalno iskreni prema sebi, da otpustimo stare rane, nezdrave vezanosti i obrasce kontrole. On je postavio pozornicu za veliko finale, za kulminaciju koja slijedi na samom kraju mjeseca.

Vrhunac mjeseca: Plavi Mjesec u strijelcu 31. svibnja

Glavni događaj ovog nebeskog spektakla događa se u nedjelju, 31. svibnja u 10:45 sati kada na nebu izlazi Plavi Mjesec u optimističnom i pustolovnom znaku strijelca. Plavi Mjesec, kako se naziva drugi pun Mjesec u mjesecu, sam po sebi je rijetkost i nosi dodatnu snagu. U znaku strijelca, koji uvijek cilja prema horizontu, ova lunacija pojačava teme ekspanzije, mudrosti, slobode i više svrhe. To je snažan trenutak za oslobađanje od ograničavajućih uvjerenja o tome što je moguće i za prihvaćanje šire vizije vlastitog života. Energija strijelca je iskrena, filozofska i neustrašiva. Ovaj Plavi Mjesec nas potiče da postavimo smiona, ekspanzivna pitanja: U što vjerujemo? Za što se zalažemo? Koja je naša istina? Budući da se ovakvi događaji događaju "jednom u plavom mjesecu", namjere postavljene i otpuštanja obavljena pod njegovim svjetlom nose izvanrednu moć.

Što Plavi Mjesec u strijelcu donosi svakom znaku

Ovan

Vrijeme je za avanturu. Ovaj Plavi Mjesec aktivira vašu devetu kuću putovanja, učenja i širenja horizonata. Osjetit ćete snažan poriv da izađete iz zone komfora, bilo da se radi o planiranju putovanja, upisivanju tečaja ili pokretanju projekta koji vas ispunjava smislom. Otpustite strah od nepoznatog i slijedite svoju znatiželju.

Bik

Transformacija se događa na najdubljoj razini. Fokus je na vašoj osmoj kući intimnosti, zajedničkih resursa i emocionalnih veza. Na površinu izlaze pitanja povjerenja i ranjivosti. Ovo je prilika da otpustite stare strahove i nezdrave obrasce kontrole kako biste izgradili dublje i autentičnije odnose.

Blizanci

Odnosi su pod svjetlima reflektora. Budući da se pun Mjesec događa u vašem suprotnom znaku, vaša sedma kuća partnerstva je snažno aktivirana. Očekujte važne spoznaje i istine unutar osobnih i poslovnih veza. Vrijeme je za iskrene razgovore i donošenje odluka koje će definirati budućnost vaših odnosa.

Rak

Fokus se prebacuje na vaše blagostanje. Ova lunacija osvjetljava vašu šestu kuću zdravlja, svakodnevnih navika i posla. Osjetit ćete potrebu da reorganizirate svoju rutinu i riješite se navika koje vam crpe energiju. Ovo je idealno vrijeme za uvođenje zdravijih rituala i postizanje bolje ravnoteže između posla i odmora.

Lav

Kreativnost, romantika i samoizražavanje su u punom jeku. Plavi Mjesec u vatrenom strijelcu budi vašu petu kuću strasti i radosti. Ovo je vaša prilika da zasjate i pokažete svijetu svoje talente. Dopustite si da se igrate, stvarate i slijedite ono što vam donosi istinsku sreću, bez traženja vanjske potvrde.

Djevica

Dom i obitelj dolaze u prvi plan. Ova snažna lunacija aktivira vašu četvrtu kuću, potičući vas da se bavite pitanjima emocionalne sigurnosti i obiteljskih korijena. Moguće je da će isplivati neriješene emocije iz prošlosti, a ovo je idealno vrijeme za njihovo iscjeljenje i stvaranje temelja za unutarnji mir.

Vaga

Vaš um je britak, a komunikacija ključna. Plavi Mjesec osvjetljava vašu treću kuću, donoseći važne vijesti, razgovore i spoznaje koje bi mogle značajno promijeniti vašu perspektivu. Izrazite svoje ideje jasno i hrabro - vaša istina sada treba biti izrečena.

Škorpion

Nakon intenzivnog punog Mjeseca u vašem znaku početkom mjeseca, sada je fokus na materijalnoj i emocionalnoj sigurnosti. Aktivira se vaša druga kuća financija i samopoštovanja. Vrijeme je da preispitate svoj odnos prema novcu i vrijednostima te otpustite strahove vezane uz obilje.

Strijelac

Ovo je vaš trenutak. S Plavim Mjesecom u vlastitom znaku, doživljavate najsnažniju lunaciju godine. Ovo je vaš kozmički reset, trenutak za otpuštanje starog identiteta i hrabro koračanje u novu, autentičniju verziju sebe. Osjećat ćete se emocionalno izloženo, ali i svjesnije onoga što vam je uistinu važno.

Jarac

Vrijeme je za povlačenje i introspekciju. Plavi Mjesec aktivira vašu dvanaestu kuću podsvijesti i duhovnosti. Skrivene emocije i neriješeni stres mogu isplivati na površinu, dajući vam priliku za duboko emocionalno otpuštanje i iscjeljenje. Dopustite si odmor i tišinu.

Vodenjak

Vaša uloga u zajednici i budući ciljevi postaju jasniji. Ova lunacija osvjetljava vašu jedanaestu kuću prijateljstva i društvenih krugova. Moguće su iznenadne promjene u prijateljstvima - neke veze će ojačati, dok će druge prirodno izblijedjeti kako bi napravile mjesta za one koje su usklađenije s vašom vizijom.

Ribe

Karijera i javni život su u fokusu. Plavi Mjesec u vašoj desetoj kući donosi vrhunac ili prekretnicu na profesionalnom putu. Možete osjetiti pojačan pritisak, ali i dobiti jasnoću o svojim dugoročnim ambicijama. Vaš naporan rad sada može biti prepoznat i nagrađen.