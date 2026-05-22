Pariški chic na zagrebački način: Ova mlada dama oduševila nas je haljinom

Točkice su apsolutni hit ovog proljeća, baš kao i slip haljine, a ova mlada dama sa zagrebačke špice koja je spojila oboje zaslužila je peticu iz ukusa

Romantična haljina na točkice ponovno je jedan od najvećih trendova sezone, a djevojka s fotografije koju je na zagrebačkoj špici eskluzivno za Žena.hr snimio naš Dosadni Fotograf pokazala je kako taj stil može izgledati istovremeno ženstveno, elegantno i vrlo moderno. Odabrala je it komad ovog ljeta - usku slip haljinu u svijetloj nijansi sa sitnim crnim točkicama i čipkastim detaljem na dekolteu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Model prati liniju tijela, dok lagani materijal i nježni rukavi izgled čine prozračnim i idealnim za ljetne dane. Kombinacija dugih valovitih uvojaka, minimalističkog nakita i sunčanih naočala dodatno je naglasila “old money” estetiku koja je posljednjih mjeseci potpuno osvojila društvene mreže i modne piste.

Ovakve haljine trenutno dominiraju kolekcijama brendova poput Zare, H&M-a i Réformationa, a posebno su popularne zbog toga što se lako kombiniraju - uz natikače, koje je odabrala ova ljepotica špice, ili balerinke i pletenu torbu za dnevni look ili uz sandale i zlatni nakit za večernji izlazak.

Modni stručnjaci ističu kako su točkice ponovno veliki hit jer svakom outfitu daju dozu francuskog chica i bezvremenske elegancije.