Ljetna sniženja odlična su prilika za kupnju nove torbe: Izdvojili smo 15 chic modela

Sniženja su savršena prilika za ulaganje u kvalitetnu torbu koja će upotpuniti bezbroj kombinacija. Od praktičnih shopper modela do elegantnih torbica za posebne prilike, izdvojili smo one najljepše iz aktualne ponude

Ljetna sezonska sniženja u punom su jeku te donose idealnu priliku za osvježavanja garderobe. Niže cijene su dobro vrijeme i za ulaganje u modne dodatke koji će se nositi godinama. Kvalitetna torba jedan je od onih komada koji nadilazi prolazne trendove, zbog čega se upravo tijekom sniženja isplati odabrati model koji će upotpuniti brojne kombinacije.

Ponuda omiljenih high street brendova ove je sezone iznimno bogata. Bez obzira tražite li prostranu tote torbu za svaki dan, elegantan model za posao, malu torbicu za večernje izlaske ili pak praktičnu pletenu torbu za ljetne dane, izbor je uistinu raznolik. Prevladavaju bezvremenski modeli u neutralnim nijansama, no ne nedostaje ni torbi u trendovskim bojama, od brušene kože, s efektnim detaljima ili zanimljivim teksturama.

Sezonska sniženja uvijek su dobar trenutak za ulaganje u kvalitetnu torbu. Uz raznoliku ponudu i odlične popuste, lakše je pronaći model koji ćete rado nositi godinama. U nastavku donosimo neke od naših favorita iz aktualne ponude brendova poput COS-a, Massimo Duttija, Zare i drugih high street adresa.

Arket - 99,50 €

COS - 75 €

COS - 110 €

Mango - 35,99 €

Mango - 25,99 €

Mango - 19,99 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 129 €

Massimo Dutti - 129 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Zara - 19,99 €

Zara - 22,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 15,99 €