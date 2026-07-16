CLR je nova KLISAB torba koja mijenja izgled ovisno o sadržaju

CLR otkriva ono što torbe inače skrivaju. Osobni predmeti, koji su inače dio privatnog prostora, postaju dio njezina izgleda i svakoj torbi daju jedinstven karakter

Domaća moda kuća KLISAB iznenadila nas je novom torbom koja bi mogla postati klasik. CLR je nova torba inspirirana idejom osvježenja. Izrađena od prozirnog PVC-a, CLR kroz slojeve materijala zadržava tragove zraka koji postaju dio njezine teksture. Transparentna površina mijenja izgled torbe ovisno o sadržaju koji nosi, zbog čega nijedna ne izgleda potpuno isto.

Vana Katančić

CLR otkriva ono što torbe inače skrivaju. Osobni predmeti, koji su inače dio privatnog prostora, postaju dio njezina izgleda i svakoj torbi daju jedinstven karakter. Dizajneri Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić predstavili su novo izdanje jednog od najprepoznatljivijih KLISAB modela. Torba je dostupna u XS veličini, u dvije varijante – s metalnim lancem ili karakterističnim metalnim ringovima. Kampanju potpisuje fotografkinja Vana Katančić, čiji vizuali kroz motive vode, leda i refleksija prate ideju osvježenja koja je inspirirala CLR.

Vana Katančić

Priča o Klisabu: Kako je dizajnerski dvojac stvorio kultne torbe

Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić, dizajnerski dvojac brenda Klisab, u proteklom su desetljeću postali jedna od najrelevantnijih pojava na domaćoj modnoj sceni. Njihov uspjeh temelji se na beskompromisnoj estetici i komadima koji su stekli kultni status, a među njima se posebno ističu torbe.

Vana Katančić

Vana Katančić

Nakon suradnje na studiju, pobjeda na natjecanju Fashion Incubator 2014. službeno je lansirala njihov brend, pragmatičnu kovanicu prezimena. Od početka su podijelili odgovornosti – Kliškinić vodi produkciju, Šabarić komunikacije, a dizajniraju zajedno, što se pokazalo temeljem uspjeha.

Ono što ih izdvaja jest snažan autorski potpis koji ne podliježe trendovima, već teži stvaranju trajne investicije u garderobi. Njihov dizajn, prepoznatljiv po arhitektonskim siluetama i "oversized" krojevima, ostao je vjeran početnoj viziji, čak i kad je etiketiran kao avangardan. Smatraju da dizajner ne treba ispunjavati očekivanja publike, već je voditi u novom smjeru.

Iako su cijenjeni po kolekcijama odjeće, torbe su postale njihov najprepoznatljiviji proizvod. Svaki je model promišljeni dizajnerski objekt, od taktilne "Pillow clutch" i prozirne CLR torbe koja sadržaj pretvara u dio dizajna, do minimalističkog modela "Dustbag" od kože biljnog podrijetla.

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