CLR je nova KLISAB torba koja mijenja izgled ovisno o sadržaju
Domaća moda kuća KLISAB iznenadila nas je novom torbom koja bi mogla postati klasik. CLR je nova torba inspirirana idejom osvježenja. Izrađena od prozirnog PVC-a, CLR kroz slojeve materijala zadržava tragove zraka koji postaju dio njezine teksture. Transparentna površina mijenja izgled torbe ovisno o sadržaju koji nosi, zbog čega nijedna ne izgleda potpuno isto.
CLR otkriva ono što torbe inače skrivaju. Osobni predmeti, koji su inače dio privatnog prostora, postaju dio njezina izgleda i svakoj torbi daju jedinstven karakter. Dizajneri Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić predstavili su novo izdanje jednog od najprepoznatljivijih KLISAB modela. Torba je dostupna u XS veličini, u dvije varijante – s metalnim lancem ili karakterističnim metalnim ringovima. Kampanju potpisuje fotografkinja Vana Katančić, čiji vizuali kroz motive vode, leda i refleksija prate ideju osvježenja koja je inspirirala CLR.
Priča o Klisabu: Kako je dizajnerski dvojac stvorio kultne torbe
Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić, dizajnerski dvojac brenda Klisab, u proteklom su desetljeću postali jedna od najrelevantnijih pojava na domaćoj modnoj sceni. Njihov uspjeh temelji se na beskompromisnoj estetici i komadima koji su stekli kultni status, a među njima se posebno ističu torbe.
Nakon suradnje na studiju, pobjeda na natjecanju Fashion Incubator 2014. službeno je lansirala njihov brend, pragmatičnu kovanicu prezimena. Od početka su podijelili odgovornosti – Kliškinić vodi produkciju, Šabarić komunikacije, a dizajniraju zajedno, što se pokazalo temeljem uspjeha.
Ono što ih izdvaja jest snažan autorski potpis koji ne podliježe trendovima, već teži stvaranju trajne investicije u garderobi. Njihov dizajn, prepoznatljiv po arhitektonskim siluetama i "oversized" krojevima, ostao je vjeran početnoj viziji, čak i kad je etiketiran kao avangardan. Smatraju da dizajner ne treba ispunjavati očekivanja publike, već je voditi u novom smjeru.
Iako su cijenjeni po kolekcijama odjeće, torbe su postale njihov najprepoznatljiviji proizvod. Svaki je model promišljeni dizajnerski objekt, od taktilne "Pillow clutch" i prozirne CLR torbe koja sadržaj pretvara u dio dizajna, do minimalističkog modela "Dustbag" od kože biljnog podrijetla.
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