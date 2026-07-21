Primoštenski brend Art Shop Unique već 18 godina pretvara brački kamen u bezvremenski nakit

Osamnaest godina nakon prvih koraka u maloj radionici u srcu Primoštena, Art Shop Unique proslavio je veliki jubilej. Brend Ivane Mrduljaš danas je prepoznat i izvan Hrvatske, a brački kamen, ručna izrada i suvremeni dizajn i dalje su njegov zaštitni znak

U slikovitoj primoštenskoj kali, daleko od buke masovne proizvodnje, već 18 godina nastaje priča satkana od kamena, mora i jedne vizije. Brend Art Shop Unique, koji je ovog srpnja proslavio punoljetnost, nije tek samo još jedna radionica nakita. To je projekt koji je iz ljetne avanture izrastao u globalno prepoznatljiv simbol spoja hrvatske baštine i suvremenog dizajna, dokazujući da komad kamena može ispričati priču koja putuje svijetom. U temelju svega stoji Ivana Mrduljaš, žena koja je drevnom bračkom kamenu udahnula novi život, pretvarajući ga u minimalističke komade nakita koje danas s ponosom nose ljubitelji autentičnog dizajna od Europe do Amerike.

Željka Starčević

Ova značajna obljetnica proslavljena je posebnim događajem u Primoštenu pod nazivom '18 Years of Stone'. Proslavom je odana počast nasljeđu brenda koji već gotovo dva desetljeća s ljubavlju pretvara brački kamen u unikatne komade nakita, slaveći tako spoj tradicije i suvremenog izraza.

Željka Starčević

Željka Starčević

Željka Starčević

Željka Starčević

Željka Starčević

Od ljetne avanture do globalnog brenda

Priča o Art Shop Uniqueu započinje 2008. godine, kada je Ivana Mrduljaš, Zagrepčanka dalmatinskih korijena, odlučila slijediti svoju kreativnu strast. Sa samo 21 godinom, u Primoštenu otvara mali butik, zamišljen kao mjesto gdje će turistima ponuditi unikatne, ručno rađene suvenire.

Ono što je počelo kao skromna prodaja nakita ubrzo je preraslo u ozbiljan posao. Interes kupaca, koji su u njezinim kreacijama prepoznali nešto više od običnog suvenira, potaknuo ju je na daljnji razvoj. Pet godina kasnije shvatila je da njezina priča treba nadići primoštenske kale te pokreće i web trgovinu. Danas, njezina 'one-woman brand' filozofija i dalje je u srcu poslovanja, a svaki kupac može zatražiti personalizaciju nakita, pa čak i rukom pisanu poruku, što svjedoči o posvećenosti koja se u svijetu brze mode gotovo izgubila.

Kamen koji priča povijest

Ono što ovaj brend čini istinski posebnim jest materijal koji Ivana koristi - brački kamen. Taj mliječnobijeli vapnenac, oblikovan milijunima godina, nije samo građevni materijal, već i simbol hrvatske kulture i povijesti. Od veličanstvene Dioklecijanove palače u Splitu do katedrala u Šibeniku i Trogiru, brački je kamen stoljećima svjedočio usponima i padovima, ostajući trajan spomenik vještine i ljepote. Njegova vrijednost prepoznata je i izvan granica Hrvatske; ugrađen je u zgrade parlamenta u Beču i Budimpešti, pa čak i u predvorje zgrade Ujedinjenih naroda u New Yorku. Iako mit da je od njega sagrađena i Bijela kuća nikada nije dokazan, on dovoljno govori o statusu koji ovaj materijal uživa.

Željka Starčević

Željka Starčević

U radionici Art Shop Unique, kamen koji su nekoć klesale generacije majstora dobiva novu, intimniju ulogu. U kombinaciji s nehrđajućim čelikom, rodiniranim srebrom i poludragim kamenjem, prirodni materijal duboko ukorijenjen u hrvatskoj kulturi postaje nosiva skulptura, fragment povijesti koji svatko može ponijeti sa sobom.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!