Od čepa do sunčanih naočala: Hrvatska priča koja osvaja svijet počinje na dubrovačkoj plaži

Ono što ovu priču čini još posebnijom jest činjenica da iza nje ne stoji klasična tvrtka, već neprofitna udruga. Sav prihod od prodaje vraća se u daljnji razvoj projekta

Plastika je već desetljećima jedan od najvećih ekoloških problema današnjice, a među otpadom koji najčešće završava u prirodi posebno se ističu plastični čepovi. Zbog svoje male veličine lako završavaju u moru, na plažama i u podmorju, gdje predstavljaju ozbiljnu prijetnju morskim životinjama i cijelom ekosustavu. No, ono što je za prirodu otpad, za jednu dubrovačku udrugu postalo je vrijedan resurs. U Gružu, nedaleko od Dubrovnika, nastala je inspirativna hrvatska priča koja pokazuje kako se od plastičnih čepova i drugog otpada mogu stvoriti atraktivni modni dodaci.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Od otpada iz mora do modernog modnog dodatka

Iza cijele priče stoji Maritimo Recycling, inicijativa koja već deset godina prikuplja plastični otpad iz Jadrana i pretvara ga u nove proizvode. Sve počinje prikupljanjem čepova i druge plastike s plaža, otoka i iz mora, ali i donacijama građana iz cijele Hrvatske.

"Danas nam ljudi iz svih krajeva Hrvatske šalju čepove poštom. Spakiraju ih u kutiju i pošalju jer žele biti dio ove priče", objašnjava Andrea Klečak, koja je dio projekta posljednjih godinu dana opisujući kako izgleda put 'od čepa do naočala'. Prvo se plastika ukloni iz pride, pa se u prostorima udruge pažljivo razvrstava prema vrsti i boji, zatim se pere i usitnjava u sitne komadiće. Tako pripremljen materijal topi se i preša kako bi nastali novi proizvodi. Na kraju slijedi precizna obrada i sastavljanje, a rezultat su sunčane naočale Floaties, privjesci i drugi originalni modni detalji koji nose priču o očuvanju mora.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Svaka kupnja financira čišćenje hrvatskih otoka

Ono što ovu priču čini još posebnijom jest činjenica da iza nje ne stoji klasična tvrtka, već neprofitna udruga. Sav prihod od prodaje vraća se u daljnji razvoj projekta.

"U posljednjih godinu dana prodali smo nekoliko tisuća proizvoda. Sav prihod ostaje unutar udruge i koristi se za financiranje novih akcija čišćenja, najam brodova, opreme, prostora i plaće zaposlenika koji svakodnevno rade u radionici", kaže Andrea Klečak otkrivajući kako na akcijama čišćenja uglavnom sudjeluju volonteri, dok mali tim zaposlenika svakodnevno obrađuje plastiku i izrađuje proizvode. Na taj način svaki prodani primjerak Floaties naočala ili privjesak izravno doprinosi uklanjanju novog otpada iz prirode.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Turisti iz cijelog svijeta žele vidjeti kako nastaje proizvod od otpada

Osim proizvodnje, Maritimo Recycling organizira i edukativne radionice koje su posebno zanimljive turistima. Posjetitelji tijekom obilaska upoznaju cijeli proces recikliranja – od odbačenog plastičnog čepa do gotovog proizvoda. Na kraju radionice sami izrađuju mali privjesak koji mogu ponijeti kao uspomenu, a u cijenu obilaska uključen je i jedan od proizvoda nastalih od reciklirane plastike. Na taj način projekt ne promovira samo recikliranje, nego i podiže svijest o problemu plastičnog otpada među posjetiteljima iz cijelog svijeta.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Hrvatska inovacija koju su prepoznali i veliki svjetski brendovi

Kvalitetu proizvoda prepoznali su brojni partneri. Maritimo Recycling surađuje s Dubrovačkim muzejima, ranije je izrađivao proizvode za Rio Mare, a trenutačno razvija uzorke i za Coca-Colu koristeći upravo njihove plastične čepove. Iako se posljednjih godina promijenio način pakiranja pa su čepovi spojeni s bocama, građani ih i dalje odvajaju i šalju udruzi. Time pokazuju koliko je svijest o recikliranju porasla, ali i koliko ljudi žele biti dio pozitivne promjene.

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