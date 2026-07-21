Pero Juričić o snimanju hit serije 'IQ 160': 'To se ne događa baš često kod nas...'

Glumačka legenda opisala je kako je izgledala atmosfera na setu prve Voyo Original serije 'IQ 160' te koji trenutak mu se posebno urezao u pamćenje

Glumački velikan Pero Juričić (81) nakon više od 55 godina karijere pojavljuje se u gostujućoj ulozi u prvoj domaćoj Voyo Original seriji "IQ 160". Uoči premijere 24. srpnja, Juričić je otkrio detalje o svom liku, atmosferi na setu te podijelio razmišljanja o novim generacijama glumaca, među kojima su i njegov sin Filip te unuk.

Povratak izgubljenim vrijednostima

Juričić u seriji 'IQ 160' tumači lik Branka, udovca i susjeda glavne junakinje Marine (Dajana Čuljak), opisujući ga kao arhetip dobrog čovjeka čiji se život temelji na nesebičnoj pomoći i zajedništvu. "To je ono što mi se kod njega najviše sviđa. Ne živi za sebe, jer čovjek nije na ovome svijetu samo da ugađa sebi", istaknuo je glumac. Te vrijednosti, smatra, polako nestaju u otuđenim gradskim sredinama, ali još uvijek žive na selu, gdje i sam ima vikendicu. Život ondje usporedio je sa "životom čopora", intimnom zajednicom u kojoj je svatko svakome na usluzi, što je potpuna suprotnost modernom načelu "ne tiče me se što se događa drugima". Upravo u takvom okruženju Branko pronalazi smisao, pomažući Marini i njezinoj djeci.

Maja Bota Strbe za RTL

Nezaboravan trenutak na setu

Iako je na snimanju proveo samo tri dana, Juričić nosi iznimno ugodne uspomene. Posebno je istaknuo pozitivnu energiju i entuzijazam cijele ekipe na početku rada na projektu. "Bio je ugodan osjećaj raditi s njima. To je bio početak, svi su bili još puni volje i ja se nadam da je tako išlo i dalje poslije mene", rekao je. Ipak, jedan trenutak urezao mu se u pamćenje kao rijetka i dirljiva gesta. "Režiser je rekao ljudima oko sebe: ‘Ovo je zadnja scena od našeg glumca.’ I onda je uslijedio aplauz. To se ne događa baš često kod nas", ispričao je Juričić u intervjuu za Net.hr, dirnut poštovanjem koje su mu kolege iskazale.

'Mladi glumci danas ne trebaju savjete'

S obzirom na golemo iskustvo, Juričić je bio upitan dijeli li savjete mlađim kolegama na setu, no njegov je odgovor bio prožet skromnošću i divljenjem prema novim generacijama. "Nisam davao savjete jer oni to rade već puno bolje nego što sam ja kad sam bio mlad. Oni se već rode s tim znanjem. Zahvaljujući internetu mnogo toga znaju u kratko vrijeme i puno brže sazrijevaju", objasnio je. Ipak, obiteljska glumačka loza se nastavlja, a savjeti se dijele unutar obitelji. "Pratim i sina, koji je, iako je postigao puno više od mene, i dalje otvoren za moje savjete. Sad mi je i unuk na Akademiji, tako da se može reći da od glume zapravo ne možete pobjeći – ona ostaje s vama cijeli život", zaključio je.

Marko Prpic/PIXSELL

Serija "IQ 160", adaptacija uspješnog francuskog formata HPI, prema Juričićevim riječima donosi nešto drugačije na male ekrane. Opisuje je kao zabavnu, napetu i dramatičnu priču koja će gledateljima pružiti uzbuđenje i emocionalnu dubinu. Za glumačkog veterana, koji i u mirovini aktivno snima, glumi i sinkronizira, ovaj je projekt još jedna potvrda da prava strast nikad ne prestaje.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!