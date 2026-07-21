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NEZABORAVAN TRENUTAK

Pero Juričić o snimanju hit serije 'IQ 160': 'To se ne događa baš često kod nas...'

Žena.hr
21. srpnja 2026.
Pero Juričić o snimanju hit serije 'IQ 160': 'To se ne događa baš često kod nas...'
Igor Kralj/PIXSELL
Glumačka legenda opisala je kako je izgledala atmosfera na setu prve Voyo Original serije 'IQ 160' te koji trenutak mu se posebno urezao u pamćenje

Glumački velikan Pero Juričić (81) nakon više od 55 godina karijere pojavljuje se u gostujućoj ulozi u prvoj domaćoj Voyo Original seriji "IQ 160". Uoči premijere 24. srpnja, Juričić je otkrio detalje o svom liku, atmosferi na setu te podijelio razmišljanja o novim generacijama glumaca, među kojima su i njegov sin Filip te unuk.

Povratak izgubljenim vrijednostima

Juričić u seriji 'IQ 160' tumači lik Branka, udovca i susjeda glavne junakinje Marine (Dajana Čuljak), opisujući ga kao arhetip dobrog čovjeka čiji se život temelji na nesebičnoj pomoći i zajedništvu. "To je ono što mi se kod njega najviše sviđa. Ne živi za sebe, jer čovjek nije na ovome svijetu samo da ugađa sebi", istaknuo je glumac. Te vrijednosti, smatra, polako nestaju u otuđenim gradskim sredinama, ali još uvijek žive na selu, gdje i sam ima vikendicu. Život ondje usporedio je sa "životom čopora", intimnom zajednicom u kojoj je svatko svakome na usluzi, što je potpuna suprotnost modernom načelu "ne tiče me se što se događa drugima". Upravo u takvom okruženju Branko pronalazi smisao, pomažući Marini i njezinoj djeci.

Pero Juričić o snimanju hit serije 'IQ 160': 'To se ne događa baš često kod nas...'
Maja Bota Strbe za RTL

Nezaboravan trenutak na setu

Iako je na snimanju proveo samo tri dana, Juričić nosi iznimno ugodne uspomene. Posebno je istaknuo pozitivnu energiju i entuzijazam cijele ekipe na početku rada na projektu. "Bio je ugodan osjećaj raditi s njima. To je bio početak, svi su bili još puni volje i ja se nadam da je tako išlo i dalje poslije mene", rekao je. Ipak, jedan trenutak urezao mu se u pamćenje kao rijetka i dirljiva gesta. "Režiser je rekao ljudima oko sebe: ‘Ovo je zadnja scena od našeg glumca.’ I onda je uslijedio aplauz. To se ne događa baš često kod nas", ispričao je Juričić u intervjuu za Net.hr, dirnut poštovanjem koje su mu kolege iskazale.

'Mladi glumci danas ne trebaju savjete'

S obzirom na golemo iskustvo, Juričić je bio upitan dijeli li savjete mlađim kolegama na setu, no njegov je odgovor bio prožet skromnošću i divljenjem prema novim generacijama. "Nisam davao savjete jer oni to rade već puno bolje nego što sam ja kad sam bio mlad. Oni se već rode s tim znanjem. Zahvaljujući internetu mnogo toga znaju u kratko vrijeme i puno brže sazrijevaju", objasnio je. Ipak, obiteljska glumačka loza se nastavlja, a savjeti se dijele unutar obitelji. "Pratim i sina, koji je, iako je postigao puno više od mene, i dalje otvoren za moje savjete. Sad mi je i unuk na Akademiji, tako da se može reći da od glume zapravo ne možete pobjeći – ona ostaje s vama cijeli život", zaključio je.

Pero Juričić o snimanju hit serije 'IQ 160': 'To se ne događa baš često kod nas...'
Marko Prpic/PIXSELL

Serija "IQ 160", adaptacija uspješnog francuskog formata HPI, prema Juričićevim riječima donosi nešto drugačije na male ekrane. Opisuje je kao zabavnu, napetu i dramatičnu priču koja će gledateljima pružiti uzbuđenje i emocionalnu dubinu. Za glumačkog veterana, koji i u mirovini aktivno snima, glumi i sinkronizira, ovaj je projekt još jedna potvrda da prava strast nikad ne prestaje.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!

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NEZABORAVAN TRENUTAK
Pero Juričić o snimanju hit serije 'IQ 160': 'To se ne događa baš često kod nas...'