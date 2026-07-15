Anne Hathaway nova je kraljica trudničke mode: Svakom novom haljinom podiže ljestvicu

Anne Hathaway posljednjih tjedana ne prestaje oduševljavati modnim izdanjima tijekom promocije dugo iščekivanog filma 'Odiseja'. Oscarom nagrađena glumica, koja sa suprugom Adamom Shulmanom očekuje treće dijete, pretvorila je svaku premijeru, fotografiranje i javno pojavljivanje u pravu modnu lekciju. Umjesto da skriva trudnički trbuščić, 43-godišnja zvijezda ističe ga elegantnim krojevima koji savršeno spajaju ženstvenost, udobnost i glamur.

Od New Yorka do Londona u besprijekornim izdanjima

Na svjetskoj premijeri filma u New Yorku zablistala je u haljini izrađenoj posebno za tu prigodu. Lepršavi kroj nježno je pratio siluetu i istaknuo trudnički trbuščić, dok je sofisticirani dizajn još jednom pokazao zašto je Anne godinama među najbolje odjevenim holivudskim zvijezdama.

Promotivna turneja nastavila se u Parizu, gdje je glumica ponovno privukla sve poglede. Za crveni tepih odabrala je dugu tamnosmeđu haljinu dubokog dekoltea s plisiranom suknjom i neobičnim kožnim prslukom, a upečatljivu kombinaciju zaokružila je ogrlicom s velikim plavim kamenom. U filmu tumači Penelopu, a mnogi su primijetili kako je upravo njezin izgled prizvao dostojanstvo i eleganciju antičke junakinje.

Ni londonska premijera nije prošla bez modnog trenutka za pamćenje. Anne je zablistala u lepršavoj azurno plavoj haljini na jedno rame modne kuće Blumarine, koja je nježno naglasila trudnički trbuščić. Na crvenom tepihu pridružila joj se kolegica Zendaya, pa su njih dvije, svaka u svom stilu inspiriranom grčkom mitologijom, postale glavne zvijezde večeri.

Trudnička moda može biti itekako glamurozna

I izvan crvenog tepiha Anne ostaje vjerna elegantnom minimalizmu. Za gostovanje u emisiji Late Night With Seth Meyers' odabrala je bijelu satensku haljinu koja je istaknula njezinu figuru, dok je na predstavljanju filma u New Yorku zablistala u žutoj cvjetnoj kreaciji iz kolekcije Lela Rose. Za svakodnevne obveze bira jednostavne i udobne kombinacije, no čak i u crnim minimalističkim outfitima izgleda besprijekorno.