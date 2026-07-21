Bijela boja nikad ne izlazi iz mode, a ove komade sada možete uloviti na sniženjima

Od lanenih haljina i klasičnih košulja do elegantnih hlača i sakoa, komadi u bijeloj boji uvijek izgledaju chic, lako se kombiniraju i unose dozu svježine u svaku garderobu

Ljetna sniženja idealna su prilika za osvježavanje garderobe, ali i za pametnu kupnju bezvremenskih komada koji će ostati dio vašeg ormara godinama. Upravo sada brojni omiljeni high street brendovi nude odlične popuste pa je lakše nego ikad uložiti u kvalitetne klasike koji se mogu nositi iz sezone u sezonu.

Među njima posebno se ističu komadi u bijeloj boji. Bez obzira na trendove, bijela je svako ljeto jedan od najpoželjnijih izbora jer djeluje svježe, elegantno i lako se kombinira s gotovo svim nijansama i stilovima. Od lepršavih lanenih haljina i prozračnih košulja do sofisticiranih hlača, sakoa i suknji, riječ je o komadima koji jednako dobro funkcioniraju u svakodnevnim, poslovnim i svečanijim kombinacijama.

Posebno su traženi modeli od lana i pamuka koji pružaju udobnost tijekom toplih dana, dok minimalistički krojevi i neutralna boja jamče da će ostati aktualni još dugi niz sezona. Bijeli komadi unose dozu svježine u svaki outfit, lako se kombiniraju s traperom, bež, crnim ili pastelnim tonovima te predstavljaju odličnu bazu za bezbroj različitih modnih kombinacija.

Ako ste razmišljali o kupnji klasične bijele košulje, lanenog sakoa, elegantnih hlača ili haljine koju ćete nositi iz ljeta u ljeto, sada je pravi trenutak za to. U nastavku donosimo naše favorite iz high street ponude koji su trenutno dostupni na ljetnim sniženjima.

COS - 79 €

COS - 59 €

COS - 59 €

COS - 49 €

Mango - 35,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 25,99 €

Massimo Dutti - 29,95 €

Massimo Dutti - 29,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 49,95 €

Zara - 7,99 €

Zara - 9,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 35,99 €

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