Anne Hathaway u traperu, Meryl Streep u odijelu: Tko je bolje odigrao modnu igru?

Dva outfita, dva potpuno različita pristupa - Anne u opuštenom, street style izdanju, Meryl u besprijekorno krojenom odijelu - ali obje s istom dozom samouvjerenosti koja ne prolazi nezapaženo. Upravo taj kontrast čini njihov izlazak zanimljivijim od bilo kojeg trenda

Na njujorškim ulicama ponovno su se susrele dvije modne ikone - Meryl Streep i Anne Hathaway - i još jednom pokazale koliko stil može biti različit, a podjednako upečatljiv, i to neposredno nakon konferencije za novinare povodom promocije njihovog novog filma 'Vrag nosi Pradu 2'.

Anne Hathaway odabrala je ležerno, ali pomno osmišljeno izdanje koje savršeno spaja udobnost i luksuz. Nosila je oversized traperice i opuštenu majicu, a look je podigla rijetkom Hermès Birkin torbom koja je odmah privukla pažnju.

Torba je bila dodatno ukrašena nizom privjesaka, uključujući i prepoznatljive lokote, čime je cijela kombinacija dobila osobni, trendi pečat. Izgled je upotpunila modernim sunčanim naočalama, potvrđujući svoj status modne miljenice i izvan crvenog tepiha.

S druge strane, Meryl Streep odabrala je potpuno drugačiji modni smjer, onaj bezvremenske elegancije i krojačke preciznosti. U vunenom prugastom odijelu s potpisom Dolce & Gabbana, s dvorednim kopčanjem i širokim hlačama, izgledala je moćno i sofisticirano.

Prepoznatljivi 'pinstripe' uzorak dodatno je naglasio ozbiljnost i stilsku sigurnost, dok je kombinaciju zaokružila klasičnom crnom Prada torbom i chic cat-eye naočalama.