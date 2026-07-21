Erling Haaland slavi rođendan, a ovo su nevjerojatne tajne njegova uspjeha

Norveška nogometna superzvijezda Erling Braut Haaland danas, 21. srpnja, slavi svoj 26. rođendan, a već je sad upisan u povijesne knjige kao jedan od najdominantnijih napadača svoje generacije. Nakon što je konačno odveo Norvešku na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, prvi put nakon 28 godina, njegov status globalnog fenomena samo je potvrđen. Njegova mješavina sirove snage, nevjerojatne brzine i ubojitog instinkta pred golom čini ga strojem za golove, no iza te naizgled robotske preciznosti krije se priča o nevjerojatnoj disciplini, jedinstvenim ritualima i sportskim genima koji su ga predodredili za vrh.

Iako je postao jedna od najvećih zvijezda planeta, ostao je čvrsto na zemlji, ponosan na svoje korijene iz Brynea, gdje ga i danas slave kao lokalnog heroja. Njegov uspjeh nije promijenio temeljne vrijednosti, a njegova karijera dokaz je da se spoj nevjerojatnog talenta, sportske genetike i gotovo nadljudske radne etike isplati na najvišoj mogućoj razini.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!