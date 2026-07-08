Chanelova najčarobnija revija dosad: Biseri, tvid i bajkoviti detalji osvojili Pariz

Na Tjednu visoke mode u Parizu, Chanelova revija za jesen/zimu 2026. proslavila je istinsku, modernu eleganciju. Pod kreativnim vodstvom Matthieua Blazyja, kolekcija nazvana "Gaby i stabljika graha" odvela je uzvanike u čarobni vrt Grand Palaisa. Inspiriran knjigom bajki iz knjižnice Gabrielle Chanel, Blazy je ispisao posve novo poglavlje za slavnu kuću, odajući počast tradiciji uz dašak nadrealnog.

Tvid u novom ruhu

Blazy se majstorski poigrao s najprepoznatljivijim elementom brenda. Klasični kostim od tvida dekonstruiran je i reinterpretiran, pokazujući dizajnerovu posvećenost detaljima. Reviju je otvorio gotovo eterični kostim od prozirnog svilenog muslina, s detaljima koji su samo podsjećali na robusnu teksturu tvida. Kroz kolekciju su se provlačile i verzije s pohabanim rubovima, spajajući sirovu nedovršenost s vrhunskom izradom. Time je tvid dobio novu, višedimenzionalnu i neočekivanu lakoću, potvrdio Blazyjevu sposobnost da modernizira ikonične kodove kuće.

Opasno cvijeće i bajkoviti detalji

Motiv kamelije, zaštitni znak Chanela, također je dobio novu dimenziju, isprepleten s motivima trnovitih loza u ono što je Blazy nazvao "opasnim cvijećem". "Bajke su tu da vam bude neugodno", izjavio je dizajner. Ta se razigranost vidjela i na modnim dodacima. Biseri su krasili potpetice cipela, oblikovane kao mahuna graška, dok su metalne torbice poprimile oblike likova iz bajki, poput medvjeda ili zlatnog jajeta. Ovi maštoviti detalji dodatno su naglasili bajkovitu temu, spajajući luksuz sa znatiželjom.