Ako ne volite klasične kreme za sunčanje, SPF sprejevi bit će vaš novi favorit

Zaštita od sunca ne završava odlaskom s plaže, a SPF sprejevi posljednjih su godina postali jedan od najpraktičnijih načina za svakodnevnu zaštitu kože. Lako se nanose, brzo upijaju i idealni su za obnavljanje zaštitnog faktora tijekom dana

Sunčeve zrake ne poznaju godišnja doba, a štetno UV zračenje prisutno je tijekom cijele godine, čak i kada je nebo prekriveno oblacima. Zato zaštitni faktor (SPF) ne bi trebao biti rezerviran samo za dane na plaži, već postati dio vaše svakodnevne rutine. Upravo su SPF sprejevi za tijelo jedno od najpraktičnijih rješenja jer omogućuju brzo, jednostavno i učinkovito nanošenje te lako obnavljanje zaštite tijekom dana. U svega nekoliko sekundi ravnomjerno prekrivaju kožu, brzo se upijaju i ostavljaju lagan, gotovo neprimjetan osjećaj.

Zaštita od sunca nije rezervirana samo za ljeto

Iako većina najveću pažnju posvećuje licu, ni vrat, dekolte i ruke ne treba zanemariti jer su svakodnevno izloženi suncu i među prvima pokazuju znakove starenja. Dermatologinja dr. Nicole Ruth ističe da bi svaka koža koja vidi dnevno svjetlo trebala biti zaštićena SPF-om. Kako objašnjava, čak 80 posto izloženosti UV zračenju događa se usput – tijekom šetnje, vožnje automobilom ili sjedenja uz prozor – a upravo ta svakodnevna, kumulativna izloženost doprinosi fotostarenju i povećava rizik od raka kože.

Važno je znati i razliku između UVA i UVB zraka. UVB zrake uzrokuju opekline, dok UVA prodiru dublje u kožu, oštećuju kolagen i elastin te ubrzavaju nastanak bora i drugih znakova starenja. Zato uvijek birajte proizvode sa širokim spektrom zaštite. Dermatolozi najčešće preporučuju najmanje SPF 30 za svakodnevnu upotrebu, dok je za dulji boravak na otvorenom, primjerice na plaži ili festivalima, bolji izbor SPF 50 ili viši.

Pexels

Koja je prednost SPF sprejeva?

Jedna od najvećih prednosti SPF sprejeva je njihova praktičnost jer se lako nanose, a zaštitu možete obnoviti u svega nekoliko sekundi. Budući da se zaštitni faktor preporučuje ponovno nanijeti svaka dva sata, kao i nakon plivanja, znojenja ili brisanja ručnikom, sprej je posebno praktičan kada ste u pokretu.

Lagana formula omogućuje brzo nanošenje na veće površine tijela, ali i na teže dostupna mjesta poput leđa. Ipak, važno je pripaziti na količinu proizvoda. Mnogi nanesu premalo spreja, a vjetar može dodatno otežati ravnomjerno nanošenje. Zato sprej nanesite obilno i nakon toga ga lagano utrljajte rukama kako biste bili sigurni da je koža u potpunosti zaštićena.

Pexels

Naš izbor najboljih SPF sprejeva za tijelo

U nastavku izdvajamo neke od najboljih SPF sprejeva koji su se istaknuli laganim formulama, jednostavnim nanošenjem i pouzdanom zaštitom, kako biste lakše pronašli onaj koji će najbolje odgovarati vašim navikama i potrebama.

La Roche-Posay Anthelios nevidljivi sprej SPF 50+

Ovaj sprej je klasik s razlogom i često ga preporučuju dermatolozi. Pruža vrlo visoku zaštitu širokog spektra protiv UVA i UVB zraka. Njegova je formula iznimno lagana, ne ostavlja bijele tragove i otporna je na vodu i znoj do 80 minuta. Idealan je za osjetljivu kožu sklonu alergijama na sunce. Mnogi korisnici hvale njegovu "melt-in" teksturu koja se stapa s kožom. Cijena: oko 22 €

Promo

Eucerin Oil Control Dry Touch sprej SPF 50+

Vrlo visoka zaštita od sunca za tijelo. Napredna spektralna tehnologija: UVA/UVB i zaštita od plave HEVIS svjetlosti. Prikladno za osjetljivu i kožu sklonu aknama. Cijena: oko 23 €

Promo

CollistarSun Active Protection Milk Spray SPF 50

Lagani sprej za sunčanje u obliku mlijeka koji pruža visoku i pouzdanu zaštitu od UVA, UVB i infracrvenih (IR) zraka, kao i od plave svjetlosti. Cijena: oko 20 €.

Promo

Sun Bum Original SPF 50 Sunscreen Spray

Ovaj sprej popularan je zbog svoje učinkovitosti, ugodnog mirisa koji podsjeća na ljeto i praktičnosti. Nudi širok spektar zaštite, vodootporan je do 80 minuta i obogaćen je vitaminom E. Lako se nanosi, brzo upija i ne ostavlja osjećaj masnoće, što ga čini odličnim izborom za plažu i sportske aktivnosti. Cijena: oko 20 €

Promo

Nivea Sun Sprej za sunčanje protect & moisture SPF 30

Sprej za zaštitu od sunca sa zaštitnim faktorom 30 pruža pouzdanu zaštitu od sunca i intenzivnu hidrataciju. Njegova vodootporna formula obogaćena vitaminom C i hijaluronom pomaže u zaštiti stanica kože od oštećenja uzrokovanih UV zračenjem. Cijena: oko 12 €

Promo

Garnier Ambre Solaire Sensitive Advanced SPF 50+

Zaštitno mlijeko za sunčanje u spreju, idealno za osjetljivu kožu. Cijena: oko 18 €

Promo

Avene Sprej za zaštitu od sunca SPF 30

Visoka zaštita od sunca za osjetljivu kožu. Ne ostavlja bijele tragove, vodootporno te pogodno za lice i tijelo. Bogato Avène termalnom izvorskom vodom. Cijena: oko 35 €

Promo

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!