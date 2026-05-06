Zaboravite mitove: Ova 3 sastojka stvarno pomažu protiv strija

Pitate se mogu li prirodna ulja i kreme doista ukloniti strije? Otkrivamo koje sastojke donose najbolje rezultate, a koji zapravo nemaju tako snažan učinak

Strije su iznimno česta pojava - ima ih gotovo 90 posto ljudi. Riječ je o prirodnoj promjeni kože koja se može pojaviti u različitim životnim razdobljima, a najčešće tijekom naglih tjelesnih promjena. Iako ih često doživljavamo kao estetski problem, zapravo su potpuno normalan dio ljudskog tijela, piše zadovoljna.si.

Što su strije?

Strije su tanke linije ili brazde na koži koje nastaju kada se koža naglo previše rastegne ili skupi. Najčešće se pojavljuju na trbuhu, prsima, nadlakticama, bedrima i stražnjici. Na dodir se mogu osjetiti kao blago udubljenje, a ponekad prije nastanka mogu i svrbjeti. Iako su trajne, poput drugih ožiljaka, njihova se boja s vremenom mijenja pa postaju manje vidljive. Primjerice, kod trudnica često izblijede otprilike pola godine nakon poroda, navodi Healthline.

Zašto nastaju strije?

Strije obično nastaju iz dva glavna razloga. Prvi je mehaničko rastezanje kože, a drugi povećana razina hormona kortizona, koji smanjuje elastičnost kože. Među najčešćim čimbenicima rizika su trudnoća, brzo dobivanje ili gubitak tjelesne težine te korištenje kortikosteroidnih krema i tableta, koje mogu stanjiti kožu. Važnu ulogu ima i genetika - veća je vjerojatnost da ćete ih imati ako su ih imali i vaši roditelji. U rijetkim slučajevima strije mogu biti i znak ozbiljnijih zdravstvenih stanja, poput bolesti jetre ili anoreksije, navodi Healthline.

Koji proizvodi i sastojci mogu pomoći?

Mnogi posežu za raznim kremama i uljima, no nisu svi sastojci jednako učinkoviti. Kako navodi Mirror, među najperspektivnijima su hijaluronska kiselina, tretinoin i centella asiatica jer potiču stvaranje kolagena i poboljšavaju elastičnost kože. Redovita uporaba tih sastojaka može pomoći da strije budu manje vidljive, osobito u ranim fazama.

"Tri stvari koje doista djeluju su sljedeće, jer ulje vitamina E, shea maslac i kakao maslac vjerojatno neće pomoći", rekao je za Mirror liječnik estetske medicine dr. Noman Mohamed. "Prvo je serum s hijaluronskom kiselinom ili hidratantna krema. Drugo je tretinoin, koji se koristi svakodnevno. Tretinoin se ne smije koristiti tijekom trudnoće. Treće je sve što sadrži centellu."

S druge strane, neki popularni prirodni pripravci nemaju tako snažan učinak kao što se često vjeruje, tvrdi dr. Mohamed. Među njima je i shea maslac, koji je odličan za hidrataciju kože, ali ne može u potpunosti spriječiti ili ukloniti strije. Dermatolozi upozoravaju da je kod nekih proizvoda riječ više o mitu, jer ne postoji dovoljno znanstvenih dokaza da djeluju na dublje slojeve kože.

Dermatološki postupci za smanjenje strija

Ako ne želite čekati da strije same izblijede, postoje i učinkovitiji dermatološki tretmani. Među najdostupnijima su kreme s tretinoinom i hijaluronskom kiselinom koje pomažu obnovi kolagena, no tretinoin se ne smije koristiti tijekom trudnoće, upozorava Healthline.

Za izraženije rezultate dostupne su laserske terapije koje potiču stvaranje novih elastinskih vlakana i poboljšavaju teksturu kože. Druga opcija je mikrodermoabrazija, pri kojoj se posebnim kristalima uklanja površinski sloj kože i potiče regeneracija.

Kako spriječiti nastanak novih strija?

Ne postoji potpuno siguran način za sprječavanje strija, ali rizik se može smanjiti određenim navikama. Važno je postupno dobivati ili gubiti tjelesnu težinu jer nagle promjene najviše opterećuju kožu. U tome može pomoći i suradnja s nutricionistom.

Ključni su i zdrava prehrana te dovoljna hidracija, jer dobro nahranjena koža lakše zadržava svoju elastičnost. Iako se strije ne mogu potpuno spriječiti, pravilnom njegom i načinom života mogu biti manje izražene.

Strije kao prirodan dio tijela

Unatoč brojnim metodama za njihovo smanjenje, važno je razumjeti da su strije potpuno normalna pojava. S vremenom najčešće izblijede i postanu manje vidljive, što potvrđuje i Healthline. Ako primijetite neobične simptome poput brzog nastajanja modrica, slabosti mišića ili naglih promjena tjelesne težine, preporučuje se konzultacija s liječnikom.