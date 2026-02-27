403 Forbidden

Ljepota
KLJUČ HIDRATACIJE

Urea u kozmetici: Moćni sastojak koji obožavaju i vaša koža i dermatolozi

Ana Ivančić
27. veljače 2026.
Urea u kozmetici: Moćni sastojak koji obožavaju i vaša koža i dermatolozi
Shutterstock
Bilo da se borite s kroničnom suhoćom, grubom teksturom ili jednostavno želite održati kožu zdravom i hidriranom, proizvodi s ureom predstavljaju pametan i učinkovit dodatak svakoj rutini njege

U svijetu prepunom popularnih sastojaka za njegu kože poput hijaluronske kiseline i retinola, jedan tihi, ali iznimno moćan junak često ostaje u sjeni. Riječ je o urei, organskom spoju koji se prirodno nalazi u našoj koži i ključan je za njezinu hidrataciju i zdravlje. Iako joj ime možda ne zvuči glamurozno, dermatolozi je desetljećima preporučuju kao zlatni standard za rješavanje problema suhe, grube i ljuskave kože, a njezina svestranost čini je nezamjenjivom u modernoj dermatologiji.

Što je zapravo urea?

Urea, poznata i kao karbamid ili mokraćevina, ključna je komponenta prirodnog faktora vlažnosti kože (NMF), skupine tvari koje održavaju gornji sloj kože (stratum corneum) hidriranim i zaštićenim. Bez dovoljne količine ovih tvari, koža gubi vodu, postaje suha, zategnuta i sklona iritacijama. Važno je naglasiti da se urea koja se koristi u kozmetičkim proizvodima proizvodi sintetički u laboratoriju. Potpuno je čista, sigurna i nema nikakve veze s urinom, što je česta zabluda. Njezina glavna karakteristika je higroskopnost, što znači da ima izvanrednu sposobnost privlačenja i vezanja molekula vode, čime osigurava dubinsku i dugotrajnu hidrataciju.

Dvostruko djelovanje koje ovisi o koncentraciji

Jedna od najfascinantnijih osobina uree jest njezino dvostruko djelovanje, koje se mijenja ovisno o postotku u kojem se nalazi u proizvodu. To omogućuje ciljano rješavanje različitih kožnih problema.

Shutterstock
Shutterstock

U niskim koncentracijama, od dva do deset posto, urea djeluje primarno kao ovlaživač ili humektant. U ovoj ulozi ona "povlači" vlagu iz dubljih slojeva kože i iz okoline prema površini, čime trenutno poboljšava razinu hidratacije. Proizvodi s ovakvim koncentracijama idealni su za svakodnevnu njegu lica i tijela, čak i kod osjetljive kože, te za održavanje zdrave kožne barijere.

Kada se koncentracija poveća na raspon od deset do 30 posto, urea počinje pokazivati i svoje keratolitičke sposobnosti. To znači da omekšava i razgrađuje keratin, protein koji čini vanjski sloj kože. Na taj način nježno uklanja odumrle stanice, zaglađuje hrapavu teksturu i smanjuje ljuskanje. Kreme s deset posto uree često se preporučuju za vrlo suhu kožu tijela i ruku te za stanja poput "pureće kože" (keratosis pilaris).

U visokim koncentracijama, iznad 30 posto, urea postaje snažan keratolitik. Takvi se proizvodi koriste za ciljano tretiranje iznimno zadebljale kože, npr. za pete i laktove, te za žuljeve i kurje oči na stopalima, tvrdokornih ljuskavih plakova kod psorijaze ili zadebljanih noktiju.

Shutterstock
Shutterstock

Znanstveno dokazane dobrobiti za kožu

Učinkovitost uree nije samo marketinška priča; ona je potkrijepljena brojnim kliničkim istraživanjima. Osim što intenzivno hidratizira, urea dokazano jača zaštitnu barijeru kože poticanjem sinteze ključnih proteina poput filagrina i loricrina. Zdrava barijera ključna je za obranu od vanjskih iritansa i sprječavanje transepidermalnog gubitka vode. Zbog toga je izuzetno korisna u tretiranju stanja obilježenih narušenom barijerom, kao što su atopijski dermatitis, psorijaza i ihtioza, gdje smanjuje suhoću, svrbež i perutanje. Također, njezino keratolitičko svojstvo poboljšava prodiranje drugih aktivnih sastojaka, poput kortikosteroida ili antifungalnih lijekova, čineći njihovo djelovanje učinkovitijim.

Mjere opreza i moguće nuspojave

Urea se smatra iznimno sigurnim i dobro podnošljivim sastojkom. Alergijske reakcije su iznimno rijetke. Međutim, u višim koncentracijama može izazvati privremeni osjećaj peckanja, žarenja ili crvenila, osobito ako se nanese na oštećenu, upaljenu ili vrlo tanku kožu. Stoga se ne preporučuje korištenje proizvoda s visokim postotkom uree na osjetljivim područjima poput lica ili oko očiju, osim ako to nije izričita preporuka dermatologa. Za osjetljivu kožu uvijek je pametno započeti s nižim koncentracijama i napraviti test na malom dijelu kože prije pune primjene.

U konačnici, urea je svestran, znanstveno dokazan i cjenovno pristupačan sastojak koji nudi rješenja za širok spektar kožnih problema.

